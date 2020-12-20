حرير أحمر.. ياسمين صبري تتالق فى إطلالة جذابة.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر خاصية "ستوري" علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.





وتألقت ياسمين صبري بإطلالة خطفت القلوب، مرتدية فستاناً من القماش الحرير الناعم باللون الأحمر، كشف عن جمال أنوثتها، وتركت ياسمين صبري خصلات شعرها الأسود الحريري مُنسدلة بطريقة ناعمة أعلى الكتف دون أن تضع فيه الإكسسوارات.





وعن الناحية الجمالية، وضعت الماكياج الجذاب، المرتكز على الألوان الهادئة، واختارت اللون الكاشمير في الشفاه، مع لمسات البلاشر على الوجنتين.





واستكملت إطلالتها بارتداء المجوهرات الثمينة التي تبرز فخامة الفستان، فاعتمدت على الأساور في اليد والأقراط اللافتة في الأذن.





وتزوجت ياسمين صبري، من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة.





يذكر أن أحدث أعمال ياسمين صبري كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.





ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى".



