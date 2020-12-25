بإطلالة شتوية.. ياسمين صبري تتألق على البحر في أحدث ظهور لها





وتألقت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة شتوية مميزة، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون الفاتح مع جاكيت شتوي ثقيل باللون الأوف وايت الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.





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وانتعلت ياسمين صبري يوت طويل باللون البيج المزين بالبني و أرتدت حقيبة ظهر صغيرة الحجم وهي من الصيحات التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها المرفوع، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الأجتماعي.



