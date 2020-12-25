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مرأة

بإطلالة شتوية.. ياسمين صبري تتألق على البحر في أحدث ظهور لها

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:40 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لها خلال تواجدها على أحد الشواطئ.

وتألقت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة شتوية مميزة، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون الفاتح مع جاكيت شتوي ثقيل باللون الأوف وايت الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.

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وانتعلت ياسمين صبري يوت طويل باللون البيج المزين بالبني و أرتدت حقيبة ظهر صغيرة الحجم وهي من الصيحات التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها المرفوع، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الأجتماعي.

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