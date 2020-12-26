إصابة سيف زاهر بفيروس كورونا





وتلقى الإعلامى سيف زاهر عضو اتحاد الكرة السابق العديد من الإتصالات من جانب محبيه للإطمئنان على الحالة الصحية.





يذكر أن الإعلامى سيف زاهر كان ضمن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريده الذى تقدم بإستقالته عقب خسارة منتخب مصر الوطنى أمام جنوب إفريقيا فى بطولة أمم إفريقيا للكبار التي أقيمت فى صيف العام الماضي.









نشر الزميل الصحفى بسام أبوبكر أحد معدى برنامج مدحت شلبي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك تعرض الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق إلى الإصابة بفيروس كورونا ويخضع فى الوقت الراهن إلى العزل المنزلى لتلقى العلاج.