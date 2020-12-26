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رياضة

الأهلي: شفاء موسيماني من فيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
اكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي شفاء مدربه بيتسو موسيماني من فيروس كورونا.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقد اجتماعا بالفيديو كونفرانس مع لاعبي الفريق قبل مران اليوم، موضحًا أن المدير الفني حرص على التواصل مع اللاعبين والتحدث معهم بشأن عدة أمور فنية خاصة بالارتباطات المقبلة.

وأشار مدير الكرة إلى أن موسيماني اجتمع باللاعبين قبل المحاضرة الفنية؛ للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية والحديث عن سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.
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