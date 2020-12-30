قالوا لـ صدى البلد| حجازي متقال: أتمنى تقديم برنامج عن الفلكلور.. وأشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ عهدي صادق

أعرب الفنان حجازي متقال عن أمنيته في تقديم برنامج الفترة المقبلة يهتم بفن الفلكلور، خاصة أن له جمهورا كبيرا.

وقال حجازي متقال في تصريح لصدى البلد إنه يرى أن الفلكلور بحاجة للاهتمام به حيث أسعى بالمشاركة في مشروع متكامل لمدرسة لدعم الفلكلور.

يذكر أن احدث أعمال متقال ألبوم "طعم التوت" والذي تعاون فيه مع عدد الملحنين والشعراء من بينهم حسين زكريا وتامر حجاج ومحمد غنيم ومنعم وبينو، ومن الشعراء محمد البدري وسلامة علي وأحمد شريف، والتوزيع باسم منير وأشرف البرنس وأحمد عاطف وإسلام غلاب وحاتم محسن.

- إسلام زكي

كد الملحن إسلام زكي، أن أغنية "عايز أعمل زيك" لـ عمرو دياب، أغنية مهمة في مشواره الفني وأنها من الأعمال التي ينتظر ردود أفعال الجمهور عليها بشدة.





وقال إسلام زكي، في تصريح لـ "صدى البلد": الأغنية كانت موجودة من 5 سنين تقريبًا بس ماكنتش اتنفذت، سمعها لما كنا في دبي وعجبته جدًا وكنا قاعدين بنغنيها وبعد كده قرر إنه ينزل الألبوم في الصيف وهنا اتنازل عن الأغاني الدراما وبدلها بأغاني مبهجة، وعشان كدة الأغنية اتأجلت لحد ما قرر إنها تنزل في الألبوم الأخير ده".





وتابع قائلًا: "وقع الاختيار على الموزع رامي سمير ليقوم بتوزيع الأغنية، واتنفذت في الأخر خالص وهي آخر أغنية دخلت الألبوم وآخر أغنية اتغنت، والحمد لله من الأغاني المهمة اللي مستنيها بقالي كتير وأتمنى الأغنية تحقق نجاح زي اغاني الدراما اللي اشتغلناها زي أنا مش أناني، وساعة الفراق، الناس بتبقى منتظرة أغاني قوية مني ويارب مخيبش ظنهم".





"عايز أعمل زيك" كلمات : تامر حسين، والحان : اسلام زكي، وتوزيع : رامي سمير، وميكساج و ديجيتال ماستر : م/امير محروس.





- أشرف زكى



