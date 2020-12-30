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فن

قالوا لـ صدى البلد| حجازي متقال: أتمنى تقديم برنامج عن الفلكلور.. وأشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ عهدي صادق

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:33 م
صدى البلد
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مريم عزت
تحدّث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن أعمالهم الفنية وجديدهم خلال الفترة المقبلة وأمنياتهم في العام الميلادي الجديد الذي يبدأ بعد ساعات.. ونستعرض في التقرير التالي أبرز هذه التصريحات:

- الهام شاهين 
حرص "صدى البلد"، على التواصل مع النجمة إلهام شاهين، للاطمئنان على الحالة الصحية لصديقتها النجمة يسرا، بعد إصابة الأخيرة بفيروس كورونا قبل أيام. 

وطمأنت إلهام شاهين، جمهور ومحبي يسرا على حالتها الصحية، مؤكدة استقرار الحالة الصحية لها، نافية الشائعات التي تتردد على السوشيال ميديا بين الحين والآخر. 

وقالت إلهام شاهين، إن يسرا تشعر بالأعراض العادية لـ كورونا مثل الإرهاق وتكسير في الجسم، لأنها في الأيام الأولى من الإصابة بـ كورونا، لافتة إلى أنها تحرص على الاطمئنان عليها دومًا. 

- حجازي متقال

أعرب الفنان حجازي متقال عن أمنيته في تقديم برنامج الفترة المقبلة يهتم بفن الفلكلور، خاصة أن له جمهورا كبيرا. 

وقال حجازي متقال في تصريح لصدى البلد إنه يرى أن الفلكلور بحاجة للاهتمام به حيث أسعى بالمشاركة في مشروع متكامل لمدرسة لدعم الفلكلور.

يذكر أن احدث أعمال متقال ألبوم "طعم التوت" والذي تعاون فيه مع عدد الملحنين والشعراء من بينهم حسين زكريا وتامر حجاج ومحمد غنيم ومنعم وبينو، ومن الشعراء محمد البدري وسلامة علي وأحمد شريف، والتوزيع باسم منير وأشرف البرنس وأحمد عاطف وإسلام غلاب وحاتم محسن.

- إسلام زكي

كد الملحن إسلام زكي، أن أغنية "عايز أعمل زيك" لـ عمرو دياب، أغنية مهمة في مشواره الفني وأنها من الأعمال التي ينتظر ردود أفعال الجمهور عليها بشدة.

وقال إسلام زكي، في تصريح لـ "صدى البلد": الأغنية كانت موجودة من 5 سنين تقريبًا بس ماكنتش اتنفذت، سمعها لما كنا في دبي وعجبته جدًا وكنا قاعدين بنغنيها وبعد كده قرر إنه ينزل الألبوم في الصيف وهنا اتنازل عن الأغاني الدراما وبدلها بأغاني مبهجة، وعشان كدة الأغنية اتأجلت لحد ما قرر إنها تنزل في الألبوم الأخير ده".

وتابع قائلًا: "وقع الاختيار على الموزع رامي سمير ليقوم بتوزيع الأغنية، واتنفذت في الأخر خالص وهي آخر أغنية دخلت الألبوم وآخر أغنية اتغنت، والحمد لله من الأغاني المهمة اللي مستنيها بقالي كتير وأتمنى الأغنية تحقق نجاح زي اغاني الدراما اللي اشتغلناها زي أنا مش أناني، وساعة الفراق، الناس بتبقى منتظرة أغاني قوية مني ويارب مخيبش ظنهم".

"عايز أعمل زيك"  كلمات : تامر حسين، والحان : اسلام زكي، وتوزيع : رامي سمير، وميكساج و ديجيتال ماستر : م/امير محروس.

- أشرف زكى 

حالة كبيرة من الجدل، سادت خلال الساعات الماضية بعد الوعكة الصحية التي تعرّض لها الفنان القدير عهدي صادق، تردّدت إثرها شائعات، عن الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه لمسحة طبية.

وفي حقيقة الأمر، فإن أزمة «عهدي صادق» الصحية، بدأت بمتابعة من الفنانة سامية جاهين -ابنة الشاعر والفنان الكبير الراحل صلاح جاهين- التي كانت حريصة على متابعة حالة «صادق» الصحية، إذ أكدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نقلها للأخير إلى مستشفى الهلال الأحمر. 

وفي ردّها على التعليقات واستفسارات المتابعين والأصدقاء، قالت سامية جاهين، إن عهدي صادق، مصاب بكسر في الحوض، بعد سقوطه في المنزل، معربة عن استيائها من مستوى الخدمة الطبية التي تلقاها الفنان في الساعات الخمس الأولى من وصوله للطوارئ. 

في هذا السياق، قال الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان القدير عهدي صادق، بعد تعرضه لوعكة صحية، مشيرًا إلى أنه يمكث حاليًا في مستشفى الهلال الأحمر. 

وأضاف أشرف زكي، في تصريح لـ "صدى البلد"، إنهم يسعون خلال الوقت الحالي لنقل عهدي صادق إلى احد مستشفيات القوات المسلحة، لافتًا أنه خلال الوقت الحالي لم تنتهِ الإجراءات وسوف تتضح خلال الدقائق المُقبلة.
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