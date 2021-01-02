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محافظات

لدفع الأعمال.. شاهد محافظ القليوبية يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بـ 3 مدن

السبت 02/يناير/2021 - 12:40 م
محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع تنفيذ المشروعات
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إبراهيم الهوارى
أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمدن بنها وقليوب وحي غرب شبرا الخيمة ، حيث بدأ المحافظ الجولة بتفقد قطعة أرض على مساحة 4 أفدنة بقرية ميت راضى التابعة للوحدة المحلية بجمجرة مركز بنها ، وذلك بهدف إنشاء مشروع خدمات مرور متكامل في مجمع بمكان واحد، يشتمل على إنشاء إدارة للمرور ملحق بها مكان لإنشاء حضانة تخزين سيارات وصالة تراخيص وفحص واختبارات التسيير وقطاع لخدمات نيابة المرور وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن في قطاع المرور.

وأوضح المحافظ ان ذلك بهدف تجميع جميع الخدمات المتعلقة بالمرور في مكان واحد للتسهيل على المواطنين ومنع التكدسات في وسط المدينة ونقل حضانة تخزين السيارات القديمة أسفل كوبري الفحص تماشيا مع خطة المحافظة لتطوير مدينة بنها، وإستغلال تلك الأماكن في إقامة مشروعات للشباب مؤكدا أنه سيتم البدء في الرفع المساحي للأرض للبدء فى إنشاء المشروع وتخطيط طريق مناسب له يستوعب الحركة المرورية للموقع.

وفي مدينة قليوب تفقد المحافظ أعمال حملة إزالة تراكمات المخلفات وناتج تطهير ترعة ميت حلفا بطريق "ميت حلفا - الطريق الدائري" حيث تم إزالة آلاف من أطنان الأتربة، وتمهيد الطريق أمام حركة المرور موجها باستكمال رفع تراكمات الأتربة والقمامة من على جانبي الترعة، كما كلف المحافظ بتشجير الطريق وتجميله ومراجعة أعمدة الإنارة.

كما تفقد المحافظ، أعمال إزالة قاعة مناسبات تتعارض مع أعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى، حيث وجه بمتابعة الإزالة لتسليم القاعة لوزارة النقل والشركة المنفذة لأعمال التوسعة.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال التطوير بكوبرى الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة، والذي تم الانتهاء من 90% من أعماله، ويهدف مشروع إنشاء الكوبري إلى ربط مناطق بيجام والسلخانة وحوض العمدة والتعاون وقرى ميت نما ومنطي بالطريق الزراعي، وميدان المؤسسة في الإتجاهين، ويساهم الكوبري الجديد في تيسير الحركة المرورية للمواطنين بحي غرب شبرا الخيمة وإنهاء مشكلة التكدس المروري التي كان يعاني منها أبناء المنطقة منذ سنوات طويلة، ويخدم قطاع كبير من مناطق محافظة القليوبية خلف السكة الحديد وخاصة منطقة الشرقاوية، وتبلغ تكلفة الكوبري ٢٠٠ مليون جنيه، ويبلغ عرضه ٩ متر ويشمل ٢ حارة مرورية لكل اتجاه، ويبلغ طول الكوبري للاتجاه القادم من ميت نما إلى الطريق الزراعي ٦٧٠ متر ويبلغ طول الكوبري في الاتجاه القادم من الطريق الزراعي إلى ميت نما ٦٠٠ متر.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة شبرا الخيمة بحي غرب شبرا، بتكلفة 21 مليون جنيه ويقوم بتنفيذ أعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويقع على مساحة 2850 متر 2 ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.

وأكد الهجان خلال تفقده للمجزر أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة، لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام، ووجه الشركة المنفذة بالإلتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والإلتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.
لدفع الأعمال.. شاهد محافظ القليوبية يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بـ 3 مدن
لدفع الأعمال.. شاهد محافظ القليوبية يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بـ 3 مدن
لدفع الأعمال.. شاهد محافظ القليوبية يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بـ 3 مدن
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