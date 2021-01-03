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اقتصاد

اسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الاحد 3-1-2021

الأحد 03/يناير/2021 - 09:45 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 3-1-2021؛  بعد ارتفاعه أمس بمتوسط 3 قروش أمس السبت وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

واعلن البنك المركزي عن وصول متوسط الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68  جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.


ووصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة الحكومي، إذ سجل نحو 15.62 جنيه  للشراء و 15.72 جنيه للبيع.

ثم تبع في التجاري وفا إيجيبت مسجلا 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بنك أبوظبي الاول، العربي،ِسايب الاسكندرية، ABC"، مسجلا15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس،المصرف العربي الدولي، الاهلي المصري، الامارات دبي الوطني".

وسجل الدولار مقابل الجنيه نحو  15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، المشرق ، الأهلي الكويتي، الاهلي اليواناني".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطني، المصري الخليجي، التنمية الصناعية،مصر إيران للتنمية، التجاري الدولي، قطر الوطني ، اتش اس بي سي،بلوم مصر، كريدي أجريكول، أبوظبي  الاسلامي، العقاري المصري العربي، البركة،الاستثمار العربي"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.

وبلغ أعلي سعر لـ الدولار في البنك الزراعي المصري 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.
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