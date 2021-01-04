«بألف سلامة» لـ تامر حسني تحقق 17 مليون مشاهدة





تقول كلمات الأغنية: "مش عَجباني المُعامله و النيه باينالي .. خلاص مَتقولش حاجه إحنا الكلام بينا إنتهى .. أنا شوفت الصوره كامله قُدامي واضحالي .. مَتجيش في طريقي تاني إمشي و خلاص خِلصت بقى".





ما انت عارفني لأ بألف سلامة دي كرامه و أكيد هَنساك و ارتاح ولا يُمكن هَنرجع .. لا هَعيب ولا اتكلم بنَفس طريقتك أحسَنلك بقى تخليني كدا ساكت عشان ردي هَيوجع".





"بألف سلامة" كلمات تامر حسين، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس يحيى يوسف، ماستر چلال حمداوي، تم تسجل الغناء باستوديو TH production م هيثم راضي.

حققت أغنية "بألف سلامة" لـ تامر حسني، نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز الـ 17 مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".