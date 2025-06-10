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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ملكية عامة للشعب.. النقل تتوعد بمحاسبة المتسبب في تخريب القطار الروسي

القطار الروسي
القطار الروسي
حمادة خطاب

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر  قيام أحد الاشخاص بخلع وتكسير إحدى لمبات أحد القطارات الروسية الجديدة التي تم إدخالها الخدمة مؤخرا لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

وأكد البيان أن وزارة النقل تشجب هذا السلوك السلبي وغير المسئول من هذا الشخص الذي تسبب في إتلاف ممتلكات عامة يملكها الشعب المصري، بالإضافة إلى تلفظه بألفاظ يعاقب عليها القانون.

وشددت الوزارة عل  أنها  ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الشخص، نظرا لما بدر منه من تصرفات غير مسئولة يعاقب عليها القانون،  
وذلك في إطار دور الوزارة في  مجابهة مثل هذه السلوكيات السلبية التي  يرتكبها البعض والتي تتسبب في إتلاف  الممتلكات العامة والخروج عن قيم وأخلاقيات الشعب المصري العظيم.

وقالت إنها دائماً ما تقوم بحملات توعية من خلال صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي والصفحات الرسمية للهيئات التابعة لها، ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، والتي تناشد فيها المواطنين الابتعاد عن جميع السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

 وأوضحت أن المرفق ملكية عامة للشعب، وأن مسئولية الحفاظ عليه مسئولية مشتركة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تنفذ مشروعات ضخمة لاستمرار تقديم خدمات مميزة للركاب وتقديم جميع التسهيلات لهم خلال تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية، وعلى المواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة والابتعاد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع المرفق، والتي تسبب أضراراً جسيمة للمواطنين ولممتلكات الهيئة.

وزارة النقل التواصل الاجتماعي القطارات الروسية

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