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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحرير 87 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية
مصطفى الرماح

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

تمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط (87267) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).

كما شملت الحملات فحص عدد (950) سائق تبين إيجابية عدد (28) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

وواصلت إدارات المرور المختصة، حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (379) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة).

كما أسفرت عن فحص عدد (92) سائق تبين إيجابية (4) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (4) محكوم عليهم بإجمالى (6) أحكام ، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية مخالفة مرورية التراخيص

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