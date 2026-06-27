القبض على شخص يدير كيان تعليمي وهمى بالدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – طلبات إلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





