عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائد سيارة في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير برعونة معرضاً حياته والمواطنين للخطر بالإسكندرية.





بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (طالب "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 11/ الجارى بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بقصد الإستعراض.

تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.