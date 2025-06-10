إمام عاشور : خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك صعبة.. وشيكابالا قلبه أبيض

أشاد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بالمنظومة الناجحة داخل النادي، مؤكدًا أن دعم الجماهير يمثل دافعًا كبيرًا لكل اللاعبين.

وقال: “جمهور الأهلي دائمًا في ظهري، وأشكرهم على دعمهم المستمر، هذا يجعلنا نقاتل في الملعب لإسعادهم”.









التتويج بالدوري كان هدفًا مشتركًا



أوضح إمام أن شعورًا داخليًا كان يراوده بأن الأهلي سيتوج بالدوري، مضيفًا: “كنا متفقين كلاعبين وجهاز فني على هدف واحد، وهو الفوز في جميع المباريات”.

علاقة مميزة مع تريزيجيه وزملاء الزمالك

كشف عاشور فى تصريحات لقناة أون سبورت عن علاقة صداقة قوية تجمعه باللاعب محمود حسن تريزيجيه، وعلق مازحًا: “كنت أقول له إني كنت أشاهده في التلفزيون وأنا أشرب السحلب”، فرد عليه تريزيجيه بابتسامة.

كما أشار إلى أن العلاقة بين لاعبي الأهلي والزمالك يساء فهمها من البعض، مؤكدًا أن ما يحدث داخل الملعب لا يتعدى كونه حماسًا رياضيًا.

وأكد على صداقته بدونجا وشيكابالا، قائلاً: “شيكابالا صاحب قلب أبيض، ولا توجد بيننا أي مشاكل”.

السوبر الإفريقي… اليوم الأصعب

وصف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك بأنها من أسوأ لحظاته، خاصة وأن الأهلي كان متقدمًا حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يخسر بركلات الترجيح.



الاحتراف لا يلغي الإخلاص

أكد إمام أن الاحتراف جزء من اللعبة، لكن ذلك لا ينفي إخلاصه للنادي وجمهوره، وقال: “أراعي أكل عيشي، لكني لا أبخل بقطرة عرق على النادي الذي ألعب له”.



طموحات مشروعة لجمهور الأهلي

اختتم عاشور بتأكيده أن جمهور الأهلي له الحق أن يحلم حتى بتحقيق كأس العالم، مشيرًا إلى أن الأهلي يملك نجوماً وتاريخًا، ولا يرى فوارق جوهرية بينه وبين أي فريق عالمي أو منتخب



