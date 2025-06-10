لو زوجك مات وبيصرف معاش.. ماهي إجراءات الحصول على مصاريف الجنازة؟

تتسأل الزوجات التي مات عنهن أزواجهن ، أو الأبناء الذين فقدوا عائلهم وكانوا يتقاضون معاش ، عن الشروط والاجراءات لصرف مصاريف الجنازة لأهل المتوفى والمستحقين، كما حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وفي هذا التقرير نوضح تلك الشروط:

جاء بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن الجهة التي كانت تصرف الأجر أو المعاش يصرف منها مصاريف الجنازة للمستحقين، ولكن يجب تقديم طلب رسمي وتصريح الدفن، للحصول على المبلغ المستحق.

شروط وإجراءات صرف نفقات الجنازة

1- تصرف نفقات الجنازة بواقع معاش 3 أشهر إلى الأرمل أو الأرملة، وفى حالة وجود أكثر من أرملة تصرف بينهن بالتساوى.

2- إذا لم توجد أرملة، صُرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صُرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها.

3- يقوم أحد المذكورين والمستحقين بتقديم طلب إلى الجهة التي يصرف منها المعاش.

4- يجب صرف هذه النفقات خلال 3 أيام من تقديم الطلب.