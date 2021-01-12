جمعية «محبى الأطرش» تحيى الذكرى الأولى للفنانة ماجـدة.. السبت





ويتحدث الفنان عادل السيد، رئيس الجمعية، عن أهم المواقف الفنية التى جمعت بين الفنانة ماجدة والموسيقار فريد الأطرش، مثل لقائهما فى فيلم "لحن الخلود" وفيلم "من أجل حبي"، بالإضافة إلى الحديث عن الصداقة التى ربطت بينهما .





كما يتضمن الحفل باقة متنوعة من الفقرات الفنية وإلقاء القصائد الشعرية، وتكريم عدد من أعضاء الجمعية من الفنانين والمطربين الذين شاركوا فى احتفلات الجمعية بذكري الموسيقار فريد الأطرش فى بيت السيحمي ومركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا .

تقيم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، أمسية فنية لإحياء الذكرى الأولى لوفاة الفنانة "ماجــــدة"، في السابعة من مساء يوم السبت 16 يناير فى قاعة حفلات أولاد العم بالجيزة .