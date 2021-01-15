تستهدف المعادن والأسلحة.. الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران

ذكرت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قطاعي الأسلحة التقليدية والمعادن.





وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية على إيران منعت المرشد الإيراني، علي خامنئي، من السيطرة على نصف اقتصاد إيران.





وقال بومبيو عبر حسابه على موقع "تويتر": "عقوباتنا على إيران استهدفت منع خامنئي من السيطرة على نصف الاقتصاد"، مضيفًا أن "خامنئي يستغل بعض الكيانات للسيطرة على الاقتصاد بدعوى مساعدة الشعب".





وأشار بومبيو إلى أن النظام الإيراني يسيطر على قطاع كبير من اقتصاد بلاده خلف واجهة منظمات خيرية.





وأكد وزير الخارجية الأمريكي مواصلة بلاده استهداف الأفراد والكيانات الذين يراكمون الثروات بادعاء مساعدة الشعب الإيراني



