ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

من ملامح التقوى .. علي جمعة: الله أمرنا بالابتعاد عن الإثم والعدوان

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:35 م
علي جمعة: الله أمرنا
علي جمعة: الله أمرنا الابتعاد عن الإثم والعدوان
Advertisements
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن  الله  ورسوله أوصانا في كتابه سبحانه وتعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ﴾ [المائدة:2]، أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نبتعد عن الاشتراك على الإثم والعدوان، وجعل هذا من ملامح التقوى، وتوعدنا، وهددنا، وحذرنا بأن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب يُمهل، ولا يُهمل.

وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه يسأل رسول الله ﷺ يا رسول الله ما البر والإثم؟ -حتى نتعاون على البر ونترك الإثم- فقال له ﷺ وقد أوتي جوامع الكلم: «البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وخفت أن يطلع عليه الناس» البر حسن الخلق، إذًا لابد أن نتعاون على حسن الخلق، حسن الخلق يقول فيه رسول الله ﷺ: «التبسّم في وجه أخيك صدقة»، ويقول ﷺ: «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلقٍ حسن»، ويقول ﷺ: «أحسن الحسن الخلق الحسن»، ويقول ﷺ: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، ويقول ﷺ: «إياك وكرائم أموالهم، وعليك بحسن الخلق» وكان ﷺ خلقه القرآن، كان رحيمًا رفيقًا؛ لأن القرآن يبدأ رسالته ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة:1]، ويقول في شأنه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء:107]، ويقول في شأنه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم:4]، «البر لا يبلى، والذنب لا يُنسى، والديان سبحانه وتعالى لا يموت، افعل ما شئت؛ فكما تدين تدان» «البر لا يبلى» لا يُنسى، لا ينتهي؛ فإن كلمة الخير تهز هذه الأكوان هزا.


وتابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، ولا تحقرن من المعروف شيئا، حتى ولو أن تلق أخاك بوجهٍ طلق، تعاونوا على البر والتقوى ﴿لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ وَالمَلَائِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ إيمان، ثم يتلوه عمل ينبثق عن هذا الإيمان ﴿وَآَتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ﴾ [البقرة:177]، ﴿وَآَتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ إذًا عمل ارتبط بعقيدة.

وقال إن البر هو حسن الخلق، ويجب عليكم أن تتحدوا، وأن تشاركوا في حسن الخلق، ومن حسن الخلق البُعد عن الكذب؛ فإن الكذب من الفجور، ومن حُسن الخلق الصدق فإن الصدق من الهدى، يقول رسول الله ﷺ: «إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار» إذًا فليتخير كل واحدٍ منا طريقه، ولا أظن أن أحدًا منا يريد أن يختار طريق النار، ربنا ترك لنا الحرية ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف:29]، ولكن العاقل خصيم نفسه؛ فيجب عليه أن يختار طريق الجنة، وطريق الجنة الصدق، وطريق الجنة الرحمة، وطريق الجنة الرفق، وطريق الجنة ألا تتحدث بكل ما تسمع.

 قال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرء كذبًا أن يُحدّث بكل ما سمع» طريق الجنة أن تكون رفيقًا، رحيمًا، واعيًا، يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾ [المائدة:2]، والإثم أعلاه الظلم، وكان الإمام الشافعي يحب سورة العصر ﴿وَالعَصْرِ * إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر:1-3]، التعاون على البر والتقوى، وكان يقول: «إن كثيرًا من الناس يغفل عن هذه الآية، ولا يعرف معناها»، وكان يقول: «لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفى فقد جمع الله فيها كل شيء» ﴿وَتَوَاصَوْا بِالحَقِّ﴾ لا تتواصوا بالباطل ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ على ذلك الحق؛ فإن «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» فما بالك لو كثُر!

وتابع: قال رسول الله ﷺ: «خذ ما تعرف، ودع ما تُنكر، وأمسك عليك لسانك» فرصة لك ولأهلك أن تأخذ ما تعرف، وأن تدع ما تُنكر، وأن تقاوم نفسك في لسانك، وفي قلبك، وأن تقف عند حدود الله، وأن تتوكل على الله، وأن تثق بالله، وأن تجعل الدنيا في يدك لا في قلبك.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حكم الامتناع عن المشاركة في انتخابات مجلس النواب.. الإفتاء ترد

كثيرون يستهينون بـ أكثر ما يدخل الجنة.. علي جمعة: بـ عملين فقط

أمر واحد يستر العيوب .. علي جمعة يوضحه

هل تكرار سورة واحدة بعد الفاتحة في الصلاة يؤثر في صحتها.. أمين الفتوى يجيب

البحوث الإسلامية: عمل يجعلك من أوائل المدعوين لدخول الجنة يوم القيامة

هل يجوز منح الزكاة أو الصدقة للمدخن وشارب المخدرات.. عالم أزهري يجيب

ترشيحاتنا

تلقوا تدريبات عسكرية.. ظهور معلومات خطيرة بشأن عملية اقتحام الكونجرس

صحية بشكل مذهل.. فوائد تناول وجبة الإفطار قبل 11 صباحا

تحصيل مليار و239 مليون جنيه من مخالفات البناء بالقليوبية

أخبار الفن| خطيبة سامح عبد العزيز بـ البيجاما.. ماجد المصري بحالة جديدة من الحجر الصحي

3 طائرات مفخخة باتجاه السعودية.. رئيس البرلمان العربي يطالب بموقف فوري وحاسم ضد الحوثيين

مصدر امنى يكشف حقيقة البحث عن محطمى تميمة كأس العالم لكرة اليد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمتعافين من كورونا .. 5 خطوات مهمة لاستعادة صحتك

مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه إسترليني مقابل استعادة كلب مسروق.. اعرف القصة

علامة في الجلد تشير لإصابة الطفل بـ فيروس كورونا