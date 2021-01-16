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أخبار العالم

بومبيو: يجب أن تبقى العقوبات طالما بقيت التهديدات الإيرانية

السبت 16/يناير/2021 - 04:28 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، إنه يجب أن تبقى العقوبات المفروضة على إيران طالما بقيت تهديدات طهران لأمن المنطقة ومصالح واشنطن فيها. 

وأضاف بومبيو في بيان صحفي: " برامج إيران النووية والصاروخية والعسكرية تشكل تهديدات مستمرة على أمن العالم وسلامته".

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، منع إيران من الحصول على 15 نوع من المعادن عبر فرض عقوبات على كل من يورد لها أي من هذه المعادن.

وكانت الخارجية الأمريكية فرضت أمس  حزمة عقوبات جديدة على إيران، خاصة بقطاعي المعادن والأسلحة التقليدية.

وهذه العقوبات هي الأحدث في سلسلة عقوبات فرضها الرئيس دونالد ترامب على اقتصاد إيران بهدف إجبارها على إجراء مفاوضات جديدة بشأن تقليص برنامجها النووي.

خلال الأسابيع الأخيرة، كثفت إدارة ترامب ضغوطها على إيران، رغم أنها في أواخر ولايتها.

وفي الأيام الماضية، أعلنت واشنطن سلسلة عقوبات على قادة ميليشيا الحشد الشعبي في العراق، الموالية لإيران، كما أعلنت عقوبات أخرى على 16 كيانا.
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