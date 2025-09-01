تحذير عاجل من تناول الشوفان المنقوع طوال الليل.. يسبب هذه المشكلات

قد لا يُناسب الشوفان المُنقع طوال الليل، وهو خيار شائع للفطور، الجميع، وخاصةً من يعانون من حساسية الأمعاء، فبينما يُحسّن الشوفان عمومًا بكتيريا الأمعاء، فإن النقع يزيد من النشا المقاوم، مما قد يُسبب الانتفاخ والشعور بعدم الراحة، كما يُمكن لحمض الفيتيك الموجود في الشوفان أن يُعيق امتصاص المعادن، وتشير الأبحاث إلى أن الشوفان المُنقع طوال الليل يفتقر إلى فوائد البروبيوتيك الموجودة في الأطعمة المُخمّرة، وقد يُفاقم أعراض متلازمة القولون العصبي.

أصبح الشوفان المنقوع طوال الليل خيارًا شائعًا للفطور بفضل سهولة تحضيره، وغني بالألياف، وسمعته الطيبة للأمعاء. ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية في الأمعاء، مثل المصابين بمتلازمة القولون العصبي، أو الداء البطني، أو غيرها من مشاكل الجهاز الهضمي، قد يُسبب الشوفان المنقوع طوال الليل ضررًا أكثر من نفعه، على الرغم من أن الشوفان مفيد بشكل عام، إلا أن عملية النقع قد تزيد من مستويات النشا المقاوم، مما قد يُسبب الانتفاخ والغازات والشعور بعدم الراحة لدى بعض الأشخاص، تُبرز دراسة حديثة نُشرت في PubMed أدلة متضاربة حول تأثير الشوفان على صحة الأمعاء، مُشيرةً إلى أنه على الرغم من تعزيزه للبكتيريا النافعة، إلا أنه قد يُفاقم الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية.

أسباب قد تجعل تناول الشوفان طوال الليل يسبب اضطرابات في الأمعاء؟

يُعدّ الشوفان المُبستر خيارًا شائعًا للفطور، ويُشاد به لسهولة استخدامه وقيمته الغذائية. ومع ذلك، قد يُسبب الشوفان المُبستر انزعاجًا غير متوقع للأشخاص الذين يعانون من حساسية في الأمعاء، عوامل مثل زيادة النشا المقاوم، ومحتوى حمض الفيتيك،ومُسببات متلازمة القولون العصبي المُحتملة، قد تجعل الشوفان المُبستر خيارًا أقل ملاءمةً لبعض الأشخاص.

1. محتوى عالي من النشا المقاوم

نقع الشوفان طوال الليل يزيد من النشا المقاوم (RS)، وهو نوع من الكربوهيدرات يعمل كألياف ويتخمر في الأمعاء الغليظة، في حين أن النشا المقاوم مفيد لبكتيريا الأمعاء، إلا أن تخمره يُنتج غازات وأحماضًا دهنية قصيرة السلسلة، مما قد يُسبب الانتفاخ وعدم الراحة لدى الأشخاص الحساسين.

2. امتصاص حمض الفيتيك والمعادن

يحتوي الشوفان بشكل طبيعي على حمض الفيتيك، وهو مضاد للتغذية يمكن أن يمنع امتصاص المعادن الأساسية مثل الحديد والكالسيوم والزنك.

مع أن النقع يُخفِّض حمض الفيتيك إلى حدٍّ ما، إلا أنه لا يُزيله تمامًا، وقد يُشكِّل هذا مشكلةً لمن يُعانون من نقصٍ غذائيٍّ أو التهابٍ معويٍّ.

3. التأثير على القولون العصبي وحساسية الجلوتين

وجدت مراجعة منهجية نُشرت في PubMed أن الشوفان يُحسّن عمومًا ميكروبات الأمعاء عن طريق زيادة بكتيريا اللاكتوباسيلس والبيفيدوباكتيريوم، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أو داء كرون أفادوا بتفاقم الأعراض في بعض الحالات، هذا يعني أنه على الرغم من أن الشوفان آمن لمعظم الناس، إلا أن الأمعاء الحساسة قد تتفاعل بشكل مختلف.

ماذا يقول البحث عن التخمير وصحة الأمعاء

غالبًا ما يرتبط التخمير بتحسين صحة الأمعاء، إذ يعزز نمو البكتيريا النافعة ويقلل من مضادات التغذية، مثل الفيتات، التي قد تعيق امتصاص المعادن، وقد ثبت أن الأطعمة المخمرة، مثل الزبادي والكفير ومخلل الملفوف، تدعم صحة ميكروبيوم الأمعاء وتُحسّن الهضم لدى الكثيرين، فيما يتعلق بالشوفان، تشير بعض الأبحاث إلى أن تخمير المنتجات المصنوعة من الشوفان يُخفّض مستويات مضادات المغذيات، مما يُسهّل هضمها ويُحسّن التوافر البيولوجي للمغذيات. مع ذلك، لا يُخمّر الشوفان المُنقع طوال الليل بالطريقة التقليدية. فنقع الشوفان في سائل طوال الليل يُليّن قوامه بشكل أساسي؛ ولا يُحفّز النشاط الميكروبي نفسه الذي يحدث في التخمير الحقيقي، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Frontiers in Nutrition، لا يُوفر الشوفان المُبستر فوائد البروبيوتيك المُرتبطة بالأطعمة المُخمّرة، ولا يُظهر أي تحسن يُذكر في أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS). بالنسبة للأشخاص الذين يُعانون من حساسية في الأمعاء، قد يحتوي الشوفان المُبستر على مركبات، مثل النشا المقاوم، والفيتات، وبعض الألياف، التي قد تُسبب الانتفاخ، والغازات، أو الشعور بعدم الراحة.

علامات تشير إلى أن تناول الشوفان طوال الليل قد لا يناسبك

الانتفاخ أو الغازات المتكررة بعد الإفطار: غالبًا ما يشير إلى صعوبة هضم بعض الأطعمة، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو الألياف.

تقلصات أو انزعاج في المعدة: قد يشير إلى حساسية تجاه مكونات معينة أو خلل في الجهاز الهضمي.

البراز الرخو أو الإسهال: قد يشير إلى سوء امتصاص العناصر الغذائية أو عدم تحمل الطعام الذي يحتاج إلى الاهتمام.

زيادة نوبات القولون العصبي: غالبًا ما تحدث بسبب التوتر، أو الوجبات غير المنتظمة، أو الاختيارات الغذائية الإشكالية.

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، فقد تكون أمعائك حساسة للنشا المقاوم أو زيادة الألياف.

بدائل صحية للأمعاء الحساسة

الشوفان المطبوخ الدافئ: يؤدي الطهي إلى تقليل النشا المقاوم ويجعل الشوفان أسهل في الهضم.

خيارات منخفضة الفودماب: استبدل الشوفان طوال الليل بعصيدة الكينوا أو بودنغ بذور الشيا.

أضف مكونات مهدئة للأمعاء: استخدم الزبادي الخالي من اللاكتوز أو حليب جوز الهند وتجنب الإضافات الغنية بالفودماب مثل الفواكه المجففة.

