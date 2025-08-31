قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك الفوج الثاني من القافلة الـ26 من مصر باتجاه قطاع غزة
غارات جوية إسرائيلية تستهدف النبطية جنوب لبنان
عقوبات على لاعبي الأهلي بعد الهزيمة الثقيلة من بيراميدز.. إعلامي يكشف التفاصيل
ارتفاع محدود في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
محسن صالح عن ريبيرو: مدرب بلا تاريخ.. الأهلي كبير عليه
تعدّى على أرملة الفنان إحسان الترك .. مالك عقار ونجله يُواجهان هذه العقوبة
أسماء المرشحين لتدريب الأهلى بعد ريبيرو.. تفاصيل
غيابات الزمالك عن لقاء وادي دجلة اليوم.. عواد وشحاتة الأبرز
عمرو الدردير:حزين للحالة اللي وصلها الأهلي
لازم ياخد أول طيارة على إسبانيا.. إبراهيم سعيد يُهاجم «ريبيرو»
حكم توزيع حلوى المولد من الزكاة .. دار الإفتاء توضح
إجتماع عاجل لوزير التعليم بمديري المدارس الثانوي لمناقشة آخر استعدادات بدء الدراسة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الغذاء السحري من قلب النخلة .. سماح نوح توضح فوائده الصحية

لب النخيل
لب النخيل
ريهام قدري

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري فوائد لب النخيل أو مايعرف بالجمار 
أهم فوائد لب النخيل ما يلي:

1- يعمل على الوقاية من الإصابة بفقر الدم وذلك لأنه غني بعنصر الحديد الذي يساهم في زيادة نسبة الهيموغلوبين بالدم، بالإضافة لسهولة وصول لب النخيل لجميع خلايا وأنسجة الجسم المختلفة.

2- يُعد غنيًا بفيتامين أ والذي يمثل أهمية كبيرة للبصر ويعمل على تقوية النظر والتخلص من مشكلة تعتم العدسة وكذلك مشكلة جفاف القرنية.

3- يوجد به حمض الفوليك المهم للصحة بشكل عام وللنساء الحوامل على وجه التحديد حيث يعمل على الوقاية من التشوهات الخلقية للأجنة ويساعد على نمو الجهاز العصبي للأطفال بصورة سليمة.

4- يوجد به نسبة جيدة من عنصر الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام والأظافر، كما يساعد أيضًا على بناء عضلات سليمة وأسنان قوية ويساهم في الوقاية من أمراض هشاشة وضعف العظام التي يتعرض للإصابة بها كبار السن.

5- يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تحسن من وظائف الجهاز الهضمي وتعمل أيضًا على الوقاية من مشكلة الإمساك ومشاكل عسر الهضم المختلفة، بالإضافة لأن هذه الألياف تمثل أهمية كبيرة في التخلص من السموم التي توجد بالجسم.

6- يدخل بشكل أساسي في إعداد الكثير من السلطات المختلفة، ويمثل أهمية كبيرة في زيادة الشعور بالشبع وبالتالي فهو يساعد على خسارة الوزن بطريقة سريعة وعلاج مشاكل السمنة المفرطة.

7- يمثل أهمية كبيرة في تنشيط عمل المبايض عند السيدات وذلك لأنه يحتوي على هرمون الأيسترون المهم جدًا لذلك، كما يساهم أيضًا لب النخيل في زيادة فرصة حدوث الحمل بطريقة سريعة.

8- يعمل على زيادة الخصوبة، وتنظيم الدورة الشهرية ويقلل من الإضطرابات الكثيرة بها، ولذلك يسرع من حدوث الحمل.

9- يحد من مشكلة الإصابة بالنزيف الداخلي والذي يتعرض للإصابة به الأشخاص التي تعاني من ارتفاع بضغط الدم، كما يعمل على الوقاية من الإصابة بمرض السكري.

10- يحسن من الحالة النفسية والمزاجية ويعمل على الوقاية من الإصابة بالإكتئاب، وبالتالي فهو يساعد على التخلص من مشكلة التوتر العصبي.

11- يوجد به فيتامين ج المضاد للإلتهابات والحساسية، والذي يعمل على الوقاية من الكثير من الأمراض الجلدية المختلفة مثل أمراض الصدفية والإكزيما.

12- يقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وتجاعيد الوجه، حيث يعمل على زيادة حيوية البشرة ونضارتها.

