زلزال أفغانستان.. مـ.قتل 20 شخصا ومخاوف من ارتفاع عدد الضحايا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، مساء الأحد، شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا إلى العشرات، وفقا لتقديرات أولية.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال وقع على بعد 27 كيلومترًا شمال شرق مدينة جلال آباد، في ولاية ننغرهار، وعلى عمق 8 كيلومترات.

وأشارت الهيئة إلى أن ما يقارب نصف مليون شخص قد يكونون تعرضوا لهزات "قوية إلى شديدة"، ما يزيد من احتمالية وقوع أضرار جسيمة، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية المتينة.

ووفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم إدارة الصحة في ننغرهار، أجمل درويش، فقد قتل تسعة أشخاص على الأقل في الولاية، وأصيب 25 آخرون بجروح متفاوتة.

وأكد المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر منصة "إكس"، أن الزلزال "تسبب في خسائر بشرية ومادية بعدد من المقاطعات الشرقية"، مضيفًا أن "فرق الإنقاذ المحلية تعمل على تقديم المساعدة، كما تم إرسال دعم إضافي من العاصمة والمحافظات المجاورة".

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هزتين ارتداديتين بعد الزلزال الرئيسي، إحداهما بقوة 4.5 درجة، والأخرى 5.2 درجة، وكلتاهما وقعتا على عمق 10 كيلومترات.

وأصدر نظام الإنذار المبكر "PAGER" التابع للهيئة تنبيهًا باللون البرتقالي، ما يشير إلى احتمال وقوع خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، تستوجب استجابة إقليمية أو وطنية.

يذكر أن أفغانستان تعرضت في أكتوبر 2023 لزلزال مدمر بلغت قوته 6.3 درجة في الغرب، أسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.