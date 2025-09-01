زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جنوب أفغانستان

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب شرق أفغانستان قرب الحدود مع باكستان في وقت متأخر من أمس الأحد.

وأوضحت الهيئة، حسبما أوردت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بُعد 36 كيلومتراً شمال مدينة باساول في أفغانستان وبلغ عمقه 10 كيلومترات، مشيرةً إلى أن الزلزال ضرب المدينة الساعة 11:47 مساءً بالتوقيت المحلي لأفغانستان اليوم، فيما لم تُبلغ عن أي أضرار على الفور.

كان زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر قد ضرب أفغانستان في 7 أكتوبر 2023، مصحوباً بهزات ارتدادية قوية، مخلفاً وراءه ما لا يقل عن 4000 شخص قتيل.