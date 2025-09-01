زلزال بقوة 6 ريختر يهز العاصمة الباكستانية إسلام آباد

ذكر المركز الوطني الباكستاني لرصد الزلازل، اليوم الأحد، أن زلزالاً بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب العاصمة إسلام آباد والمدن المجاورة لها، بما في ذلك أجزاء من إقليم خيبر بختونخوا.

وقالت قناة "جيونيوز" الباكستانية إن السكان في أماكن بعيدة مثل لاهور شعروا بالزلزال، مما أثار ذعر المواطنين ودفعهم إلى مغادرة منازلهم.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لدائرة الأرصاد الجوية الباكستانية أن الزلزال كان مركزه في جنوب شرق أفغانستان.

وسُجلت الهزات على عمق 15 كيلومتراً تحت سطح الأرض في جبال هندوكوش، حسب إعلان باكستان، كما شعر السكان بهزات قوية في بيشاور ومردان وموري والمناطق المجاورة، مما دفع السكان إلى مغادرة منازلهم ومكاتبهم في حالة من الذعر، كما وردت تقارير مماثلة من تشاكوال وتاكسيلا وواه كانت ولاهور.

ولم يُبلغ حتى الآن عن أي أضرار أو إصابات جسيمة.

