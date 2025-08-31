عاجل .. زلزال يضرب ولاية نيفادا الأمريكية بقوة أكبر من 5 درجات ريختر

وقع زلزال بشدة متوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، السبت.

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجة في ولاية نيفادا الأمريكية.

وأضافت الهيئة، أن الهزات سجلت في الساعة 21:59 بتوقيت موسكو، على بعد 95 كيلومترا من مدينة إلكو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 21 ألف نسمة.

وكان مركزها على عمق ستة كيلومترات.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة حتى الاَن.

ولا يذكر أن هناك مخاطر لاحقة من الزلزال حتى الآن.