أنتم جمهور للإبادة.. احتجاجات ضد حصار غزة على هامش مهرجان البندقية
حسام البدري الحل الأمثل لإنقاذه.. إعلامي: دفاع الأهلي «شوارع».. والوضع أصبح لا يُحتمل
«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا
حادث قطار مطروح| أحمد موسى ينفعل بسبب «شماتة الإخوان».. والمحافظ: القطار لم يصطدم بتريلا.. فيديو
إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي
ريبيرو يبرر السقوط أمام بيراميدز: العمل في الأهلي صعب.. والجماهير ستشاهد تحسنًا قريبًا
مفاجأة .. إقالة ريبيرو بلا شرط جزائي في أول 3 أشهر من عقده |خاص
زيارة ميدانية لطلاب هندسة عين شمس إلى منطقة الأبراج في العاصمة الإدارية الجديدة
سعر الذهب عيار 21 الآن الأحد 31 أغسطس 2025
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار رعدية في عدة مناطق
أقل عيار ذهب اليوم 31-8-2025
انصحوهم ولا تفضحوهم.. أمين الفتوى: سلبيات الصوفية من بسطاء أخطأوا التعبير
أخبار العالم

أنتم جمهور للإبادة.. احتجاجات ضد حصار غزة على هامش مهرجان البندقية

مظاهرات إيطاليا لأجل غزة
مظاهرات إيطاليا لأجل غزة
محمد على

احتجّ آلاف الأشخاص أمس السبت على حصار إسرائيل لغزة على هامش مهرجان البندقية السينمائي، سعيًا لتحويل الأضواء من الدراما السينمائية إلى صدمات العالم الحقيقي.

ونظمت جماعات سياسية يسارية في شمال شرق إيطاليا المظاهرة، وبدأت في وقت مبكر من المساء على بُعد بضعة كيلومترات من المهرجان الذي سار فيه كبار نجوم هوليوود، من جورج كلوني وجوليا روبرتس إلى إيما ستون، على السجادة الحمراء في الأيام الأخيرة.

سار المتظاهرون، الذين قدر صحفيو وكالات  دولية  أعدادهم بحوالي ثلاثة إلى أربعة آلاف، ببطء إلى مدخل المهرجان في منطقة ليدو المطلة على الشاطئ، ملوحين بالأعلام الفلسطينية، حيث كان من المقرر أن يُعرض الفيلم الهوليوودي الضخم "فرانكشتاين" لأول مرة عالميًا في مكان قريب.

كُتب على إحدى اللافتات: "أنتم جميعًا جمهور للإبادة الجماعية".

وقال المتظاهرون إنه ينبغي لصناعة السينما استخدام منصتها العامة في البندقية - أقدم مهرجان سينمائي في العالم والذي غالبًا ما تُحصد أفلامه جوائز الأوسكار - لتركيز الاهتمام على غزة.

قال ماركو سيوتولا، عالم كمبيوتر يبلغ من العمر 31 عامًا من البندقية، في المظاهرة: "تتمتع صناعة الترفيه بميزة كونها تحظى بمتابعة كبيرة، ولذا يجب أن تتخذ موقفًا بشأن غزة".

وأضاف "لا أقول إنه يجب على الجميع أن يقولوا "إبادة جماعية"، ولكن على الأقل يجب على الجميع اتخاذ موقف، لأن هذا ليس وضعًا سياسيًا. هذا وضع إنساني".

قالت كلوديا بوجي، وهي معلمة كانت تحمل علمًا فلسطينيًا بينما كان الناس يهتفون "أوقفوا الإبادة الجماعية!" و"حرروا فلسطين": "نحن جميعًا نعرف ما يحدث وليس من الممكن أن يستمر".

وكانت حرب غزة إحدى نقاط الحديث الرئيسية في الفترة التي سبقت المهرجان بسبب رسالة مفتوحة تدين الحكومة الإسرائيلية وتدعو المهرجان إلى التحدث ضد الحرب بقوة أكبر.

وقد جمعت الرسالة، التي صاغتها مجموعة تسمى فينيس فور بالاستين Venice4Palestine، أكثر من 2000 توقيع من محترفي السينما، بمن فيهم مخرج فيلم "فرانكشتاين"، جييرمو ديل تورو.

نُظِّمت مبادرة مماثلة في مهرجان كان السينمائي في مايو.

مهرجان كان السينمائي Venice4Palestine الحرب الحكومة الإسرائيلية غزة السبت

