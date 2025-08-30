قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية: تغليظ عقوبة غسل الأموال رسالة ردع قوية.. والبدائل المالية أكثر فاعلية
غزل المحلة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة
أول تصريح لأصغر إمام بالجامع الأزهر بعد فوزه بالمركز الثاني عالميا لحفظ القرآن في المغرب
كله راح هناك .. عمرو أديب يشيد بتحرك المسؤولين في حادث قطار مطروح
قبل انطلاق حفله .. عمرو دياب يزور رئيس وزراء لبنان نواف سلام
وزير النقل يعلن تفاصيل جديدة بشأن حادث قطار مطروح
بعد الهزيمة أمام بيراميدز.. محمد يوسف يعاقب لاعبي الأهلي بهذه الطريقة
قرار عاجل ضد سائق توك توك متهم بالتحرش بسيدة في مقابر الإمام الشافعي
‎13 دقيقة تصفيق لصناع فيلم Frankenstein بعد عرضه في مهرجان فينيسيا
مصطفى محمد يقود نانت للفوز على أوكسير في الدوري الفرنسي
بيراميدز يهزم الأهلي بثنائية نظيفة في الدوري
البنوك تبحث تفعيل قرارات خفض الفائدة .. غدا
أخبار العالم

الآلاف يتظاهرون في مدن الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء حرب غزة

القسم الخارجي

تواصلت المظاهرات في إسرائيل، حيث خرج الآلاف، مساء السبت، إلى شوارع تل أبيب ومدن أخرى، للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر.

وشهدت تل أبيب حشودًا كبيرة، كما نظمت احتجاجات مماثلة عند مفترق حوريف في حيفا، ومفترق كركور، حيث عبر المتظاهرون عن غضبهم مما وصفوه بـ"تجاهل الحكومة لمعاناة الأسرى وعائلاتهم".

وفي كلمة ألقتها خلال التظاهرة في حيفا، قال المتظاهرين: "الجيش أعلن أن العملية العسكرية حققت أهدافها، وبالتالي فإن الوقت قد حان لإبرام صفقة تعيد الرهائن إلى ديارهم. حماس وافقت على المبادرة التي اقترحتها الحكومة الإسرائيلية، لكن حتى الآن، لم تتم مناقشتها داخل الحكومة أو المجلس الوزاري".

وأضافت: "المسؤولية عن عرقلة عودة الرهائن تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية نفسها، التي تماطل مرارًا وتكرارًا".

وفي نفس السياق، اتهمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة بنيامين نتنياهو بالسعي إلى إطالة أمد الحرب بشكل متعمد، وتقديم الرهائن الإسرائيليين كـ"قربان سياسي" في سبيل استمرار العمليات العسكرية، وذلك خلافا لرغبة الشارع الإسرائيلي الذي يطالب بإعادة الرهائن وإنهاء الحرب.

وفي بيان شديد اللهجة، أكدت الهيئة أن هناك "خيارا جديا وواقعيا على الطاولة" من شأنه أن يعيد الأسرى لدى حركة حماس ويمنع مقتل المزيد من الجنود الإسرائيليين، إلا أن الحكومة تتجاهله لأسباب وصفتها بـ"السياسية والحزبية الضيقة".

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر في الهيئة تأكيدها أنها تلقت أدلة ومعطيات تشير إلى أن حكومة نتنياهو تعرقل عمداً جهود إتمام صفقة التبادل، رغم وجود فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق شامل، وهو ما اعتبرته "خيانة لثقة الجمهور" و"تضحية غير مبررة بأرواح الأسرى".

ودعت الهيئة الجمهور الإسرائيلي إلى التحرك والضغط على الحكومة، مؤكدة أن "الوقت ينفد" وأن استمرار الحرب دون هدف واضح يؤدي إلى مزيد من المعاناة للجنود والرهائن وعائلاتهم.

المظاهرات في إسرائيل إسرائيل تل أبيب الأسرى الإسرائيليين حركة حماس قطاع غزة

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

الدولار بـ 40 جنيه.. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

البخيل

هل يجوز للزوجة أخد مال من وراء زوجها البخيل؟.. يسري جبر يجيب

نتيجة انتخابات نقابة القراء

انتخابات نقابة القراء.. رسميا حشاد يكمل المسيرة ومعه 18 عضوا

اليوم العالمي للسرد القرآني

ملخص اليوم العالمي للسرد القرآني والعدد تجاوز 100 ألف.. فيديو وصور

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

قبل انطلاق حفله .. عمرو دياب يزور رئيس وزراء لبنان نواف سلام

دراسة: تناول الإفطار قبل الثامنة صباحًا يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 59%

طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية و السمسميةو الحمصية"

علياء قمرون

بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

