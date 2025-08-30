جيش الاحتلال يعلن انتشال جـ.ـثة أسير من غزة ومقتل جندي احتياط بنيران صديقة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بانتشال جثة أسير إسرائيلي جديد من داخل قطاع غزة، بعد التحقق من هويته.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، "أننا استعدنا جثة الأسير الإسرائيلي عيدان شتيوي"، من قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع عدد الأسرى لدى حركة "حماس" إلى 48 أسيرًا، من بينهم 20 فقط يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة، بحسب تقديرات إسرائيلية.

وفي تطور ميداني آخر، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن مقتل جندي الاحتياط "أرييل لوبلينر" خلال اشتباكات وقعت يوم أمس في منطقة خان يونس جنوبي القطاع.

ووفقًا لتحقيقات أولية، قتل لوبلينر بنيران صديقة، أطلقها جندي من وحدة إسرائيلية أخرى كانت ترافق قافلة لوجستية تزود القوات بالإمدادات في جنوب القطاع.

وبمقتل لوبلينر، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر إلى 900 جندي، من بينهم 456 لقوا مصرعهم منذ بدء العملية البرية داخل غزة.

وتشير بيانات رسمية صادرة عن جيش الاحتلال إلى أن الحصيلة الكلية للقتلى في صفوف القوات الإسرائيلية، على مختلف الجبهات، بلغت حتى الآن 1974 قتيلًا منذ اندلاع المواجهات.