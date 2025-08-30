قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: تغليظ عقوبة غسل الأموال رسالة ردع قوية.. والبدائل المالية أكثر فاعلية
غزل المحلة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة
أول تصريح لأصغر إمام بالجامع الأزهر بعد فوزه بالمركز الثاني عالميا لحفظ القرآن في المغرب
كله راح هناك .. عمرو أديب يشيد بتحرك المسؤولين في حادث قطار مطروح
قبل انطلاق حفله .. عمرو دياب يزور رئيس وزراء لبنان نواف سلام
وزير النقل يعلن تفاصيل جديدة بشأن حادث قطار مطروح
بعد الهزيمة أمام بيراميدز.. محمد يوسف يعاقب لاعبي الأهلي بهذه الطريقة
قرار عاجل ضد سائق توك توك متهم بالتحرش بسيدة في مقابر الإمام الشافعي
‎13 دقيقة تصفيق لصناع فيلم Frankenstein بعد عرضه في مهرجان فينيسيا
مصطفى محمد يقود نانت للفوز على أوكسير في الدوري الفرنسي
بيراميدز يهزم الأهلي بثنائية نظيفة في الدوري
البنوك تبحث تفعيل قرارات خفض الفائدة .. غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن انتشال جـ.ـثة أسير من غزة ومقتل جندي احتياط بنيران صديقة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بانتشال جثة أسير إسرائيلي جديد من داخل قطاع غزة، بعد التحقق من هويته.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، "أننا استعدنا جثة الأسير الإسرائيلي عيدان شتيوي"، من قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع عدد الأسرى لدى حركة "حماس" إلى 48 أسيرًا، من بينهم 20 فقط يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة، بحسب تقديرات إسرائيلية.

وفي تطور ميداني آخر، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن مقتل جندي الاحتياط "أرييل لوبلينر" خلال اشتباكات وقعت يوم أمس في منطقة خان يونس جنوبي القطاع. 

ووفقًا لتحقيقات أولية، قتل لوبلينر بنيران صديقة، أطلقها جندي من وحدة إسرائيلية أخرى كانت ترافق قافلة لوجستية تزود القوات بالإمدادات في جنوب القطاع.

وبمقتل لوبلينر، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر إلى 900 جندي، من بينهم 456 لقوا مصرعهم منذ بدء العملية البرية داخل غزة. 

وتشير بيانات رسمية صادرة عن جيش الاحتلال إلى أن الحصيلة الكلية للقتلى في صفوف القوات الإسرائيلية، على مختلف الجبهات، بلغت حتى الآن 1974 قتيلًا منذ اندلاع المواجهات.

جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشال جثة أسير إسرائيلي قطاع غزة جثة الأسير الإسرائيلي عيدان شتيوي حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

أرشيفية

الدولار بـ 40 جنيه.. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

ترشيحاتنا

حقيقة وفاة دونالد ترامب

أنباء وفاة دونالد ترامب تشعل السوشيال ميديا..وكلمة السر في هذا الدواء

ليلي أحمد زاهر

ليلى زاهر تنهار في أولى حلقات "هند".. وصدمة طلاق مفاجئ

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب؟

بالصور

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

قبل انطلاق حفله .. عمرو دياب يزور رئيس وزراء لبنان نواف سلام

عمرو دياب مع نواف سلام
عمرو دياب مع نواف سلام
عمرو دياب مع نواف سلام

دراسة: تناول الإفطار قبل الثامنة صباحًا يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 59%

الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير
الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير
الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير

طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية و السمسميةو الحمصية"

طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية، السمسمية، الحمصية"
طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية، السمسمية، الحمصية"
طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية، السمسمية، الحمصية"

فيديو

علياء قمرون

بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد