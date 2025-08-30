900 منذ بداية الحرب .. الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقـ.ــتل جندي جديد جنوب غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مقتل جندي احتياط خلال اشتباكات دارت أمس في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر إلى 900 قتيل، بينهم 456 سقطوا منذ بداية العملية البرية داخل القطاع.

ووفقا لتحقيقات أولية نقلتها إذاعة جيش الاحتلال، فإن الجندي قتل بنيران صديقة، بعد أن أطلق عليه جندي من قوة إسرائيلية أخرى كانت ترافق القافلة اللوجستية التي ينتمي إليها المقتول، والتي كانت في مهمة لتزويد القوات المنتشرة جنوب القطاع بالمؤن والإمدادات.

وتظهر البيانات الرسمية لجيش الاحتلال أن عدد القتلى الكلي في صفوف القوات الإسرائيلية، عبر جميع جبهات القتال، بلغ حتى الآن 1974 قتيلاً منذ اندلاع المواجهات.