زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب محافظة كرمان بإيران

أفاد مركز رصد الزلازل الإيراني بوقوع هزة أرضية بلغت قوتها 4.6 درجات على مقياس ريختر، ضربت منطقة شهداد التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن.

وفي سياق متصل، لقي طفلان مصرعهما جراء زلزال عنيف بلغت شدته 6 درجات ضرب شرق أفغانستان، بالقرب من الحدود مع باكستان، في وقت متأخر من مساء الأحد، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأشارت وكالة "طلوع نيوز" إلى أن الزلزال شعر به سكان العاصمة كابول، فيما تم تحديد مركزه في ولاية كونر. كما شعر السكان بالهزات في ولايات مجاورة، منها لغمان.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات فقط، ويقع على بعد نحو 42 كيلومترًا شمال شرق مدينة جلال آباد.

ولم تسجل تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة، إلا أن هزة ارتدادية لاحقة ضربت العاصمة كابول وامتدت إلى ولايات ننغرهار، لغمان، وبنجشير.