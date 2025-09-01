قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث لجسمك عندما تستيقظ مبكرا؟
جذب المزيد من الاستثمارات.. الوزير يتوجه إلى الصين مبعوثا عن رئيس الجمهورية
ما المقصود بقرآن الفجر كان مشهودا؟.. الإفتاء توضح
متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل التعاملات
انفجار قرب سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.. واتهامات للحوثيين
مشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة ونقلها إلى المستشفى
أفضل طريقة لتناول فيتامين د.. نصائح الخبراء لتحقيق أقصى استفادة
كيف كان النبي يقوم الليل؟.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها
السكة الحديد تفصل مشرفين بسبب إهمال جسيم أثر على حركة القطارات
انقطاع الكهرباء والاتصالات.. انفجار ضخم في مستودع ذخيرة بمصراتة الليبية
زلزال بقوة 6 ريختر يهز العاصمة الباكستانية إسلام آباد
بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة
جذب المزيد من الاستثمارات.. الوزير يتوجه إلى الصين مبعوثا عن رئيس الجمهورية

غادر المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مطار القاهرة الدولي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مُتوجهًا إلى الصين؛ للمشاركة في احتفالات الصين بالذكرى ال 80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية وذلك كمبعوث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في هذا الاحتفال الذي سيشهد حضور العديد من رؤساء الدول والحكومات والوفود من العديد من دول العالم.

تأتي مشاركة الجانب المصري في هذه الاحتفالات في إطار قوة العلاقات المصرية الصينية والتي وصلت الى مستوى "شراكة استراتيجية شاملة" منذ 2014، بالإضافة الى التوقيع على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين الصديقتين الشاملة للأعوام الخمس (2028-2024) في يناير ٢٠٢٤، والذي مثل خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى تأسيسا على ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية.

وأكد الوزير إن الصين شريك استراتيجي لمصر، مؤكدا على التطلع لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية خاصة أن الصين هي الشريك التجاري الأول للدولة المصرية، مُعربًا عن تطلعه لتشجيع الشركات الصينية للاستثمار في مصر.


ويتضمن برنامج زيارة الوزير إلى الصين عقد عددٍ من اللقاءات الهامة مع مجموعة من رؤساء وممثلي كبريات الشركات الصينية لبحث التعاون الحالي والمستقبلي مع الشركات الصينية في مصر والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية في مختلف المجالات الى السوق المصري.

