لجان.. انفعال أحمد موسى بسبب الهجوم على كامل الوزير بعد حادث قطار مطروح

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب الهجوم على الفريق كامل الوزير، قائلا: عايزين يخلصوا من وزير النقل وفى لجان وتصفية حسابات سياسية.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، لو ظفر مواطن البلد كلها بتقف على رجل لأن البلد بتهتم بكل مواطن، ما هو التحديث اللي حاصل عشان الناس ومصلحتهم وخدمتهم.



واستكمل الإعلامي أحمد موسى، مش عاوزين نستبق التحقيقات ولا أحد يعرف الحقيقة، قائلا: هو في حد عاوز يعمل حوادث، بلاش الكلام الفاضي والتصيد.



ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الفريق كامل الوزير قدم إنجازات ضخمة في قطاع النقل والموانئ ولكن في ناس لسان حالهم امسك شوف مش عارف إيه وكلام هم مش فاهمينه ودول متربصين للبلد.



وقال: ربنا يحمي البلد ويرحم المتوفين ويشفي المصابين، والدولة تحركت فور وقوع الحادث ولم يقصر أحد وهيتشاف إيه اللي حصل في القطر ويتحاسب المتسبب.



ولفت إلى أن النيابة العامة هي الجهة المعنية الوحيدة التي تحدد سبب حادث قطار مطروح، معلقا: محدش فينا خبير مش كل واحد يقول رأيه طب لو أنت خبير اكتب تقرير والناس تنقل من حد مش فاهم، بلاش يا جماعة الكلام ده عشان بلدنا.



وأكمل: في ناس رددت على السوشيال ميديا أنه لا يوجد أوناش ومفيش نقل للمصابين، رغم أن الفيديوهات بتقول في 4 أوناش عملاقة تشيل عربة قطر، طيب والناس اللي راحت المستشفى دي راحت إزاي ومين وداها.



وشدد على أن الفريق كامل الوزير تحرك فورًا لموقع الحادث فور وقوعه، ده مسئول لازم يشوف إيه اللي حصل ويرفع تقرير للرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة كلها تحركت دي حياة ناس.



وقال إن مصر دي بلدنا كلنا يا جماعة، ومحدش بيفرط في حاجة ولا بيطرمخ على حاجة، بس في أمور فنية محدش يتكلم فيها غير المتخصصين يعني موضوع النهاردة عاوز خبراء فنية عسكرية وخبراء سكك حديدية وأساتذة نقل عشان يقول حصل أيه والمطلوب إيه.



واختتم الإعلامي أحمد موسى: في ناس مش إخوان بس بيكتبوا كأنهم زي الجماعة الإرهابية، طيب بتشمتوا في المصريين اللي المفروض زيكم، ولكن أنتم مش مصريين والله لأن لو مصريين كنتم قولتوا الله يرحمهم بس دي عادتهم الإرهابيين دول.

