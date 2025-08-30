أحمد موسى: الإخوان شمتانين في حادث انقلاب عربات قطار مطروح

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث انقلاب قطار مطروح والذي أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جماعة الإخوان الإرهابية عندها حالة شماتة في انقلاب قطار مطروح ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ليسوا مصريين ومفيش مصري يشمت في وفاة مصري مثله ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" عادة جماعة الإخوان الإرهابية الشماتة والإخوان شماتنين في حادثة قطار مطروح ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" عناصر جماعة الإخوان الإرهابية خونة يشمتوا في وفاة المصريين ".

