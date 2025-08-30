بيعمل كتير لمصر.. أحمد موسى يهاجم من يحمّل كامل الوزير مسئولية انقلاب قطار مطروح

هاجم الإعلامي أحمد موسى، من يحمّل الفريق كامل الوزير مسئولية انقلاب قطار مطروح .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في مصر لو حصل حادث أتوبيس بيدفع تمنه وزير النقل أو حادث قطار يدفع ثمنه وزير النقل ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إحنا في البلد أي حادثة بنحملها للوزير وهل الفريق كامل الوزير سايق قطار مطروح الذي انقلب".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" اللي بيحمّل الفريق كامل الوزير مسئولية انقلاب قطار مطروح هل عندك مشكلة معاه ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لجان شغالة وتهاجم الفريق كامل الوزير بعد انقلاب قطار مطروح.. ليه ده بيحصل"، مضيفا:" الفريق كامل الوزير بيعمل كتير لمصر وبيتعمل إنجازات في قطاع النقل بقيادة كامل الوزير".