أحمد موسى يشكر الشاب حسام أحمد لدفاعه عن البطل ميدو في مواجهة الإخوان

قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية للمهندس حسام أحمد الشاب المصري المقيم في لندن والذي كان له دور كبير في مواجهة مخططات الجماعة الإرهابية في لندن .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أوجه التحية لحسام أحمد على دوره في الدفاع عن أحمد عبد القادر ميدو أثناء مواجهة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"الشاب المصري حسام أحمد كان قاعد مع البطل أحمد عبد القادر ميدو في وقت اقتحام عناصر الاخوان للكافيه الذي يجلس فيه أحمد عبد القادر ميدو ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن الشاب حسام أحمد وطني يدافع عن وطنه في الخارج، وأكد أن عناصر الإخوان هم من اعتدوا على البطل أحمد عبد القادر ميدو في الكافيه في لندن".