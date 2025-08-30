70 عاما من التعاون.. أحمد موسى: العلاقات المصرية الصينية في غاية الأهمية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يشارك في قمة شنجهاي في الصين.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الرئيس الصيني استقبل رئيس الوزراء اليوم في الصين، وتم إجراء مباحثات ثنائية مهمة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "العلاقات بين مصر والصين في غاية الأهمية، والعام المقبل نحتفل بمرور 70 سنة على العلاقات المصرية الصينية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن: "الرئيس الصيني طلب من رئيس الوزراء، نقل تحياته للرئيس السيسي، وأشاد بانضمام مصر لمنظمة شنجهاي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس الصيني تحدث عن توسع استثمارات الشركات الصينية في مصر".