قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجان.. انفعال أحمد موسى بسبب الهجوم على كامل الوزير بعد حادث قطار مطروح
زيادة قيمة التعويضات بصفة استثنائية لضحايا حادث قطار مطروح| تفاصيل
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: يوجد 149 دولة معترفة بفلسطين
30 دقيقة سيطرة حمراء وهدف سماوي .. بيراميدز يتقدم على الأهلي بالدوري
محافظ مطروح: القطار لم يصطدم بتريلا أو لودر على الإطلاق
2.6 مليار جنيه حصيلة إدارة التهرب الضريبي خلال العام المالي الماضي
أحمد موسى يشكر الشاب حسام أحمد لدفاعه عن البطل ميدو في مواجهة الإخوان
اللجنة العربية-الإسلامية تعرب عن أسفها لرفض تأشيرات وفد فلسطين وتدعو واشنطن لاحترام التزاماتها الدولية
عائلات الأسرى الإسرائيليين: حكومة نتنياهو تسعى لحرب أبدية وتضحي بالرهائن
مصر قوية.. أحمد موسى: 44 دولة تشارك في مناورات النجم الساطع
صدمة حمراء .. وليد الكرتي يفتتح التسجيل لبيراميدز في مرمى الأهلي
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

70 عاما من التعاون.. أحمد موسى: العلاقات المصرية الصينية في غاية الأهمية

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يشارك في قمة شنجهاي في الصين.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الرئيس الصيني استقبل رئيس الوزراء اليوم في الصين، وتم إجراء مباحثات ثنائية مهمة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "العلاقات بين مصر والصين في غاية الأهمية، والعام المقبل نحتفل بمرور 70 سنة على العلاقات المصرية الصينية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن: "الرئيس الصيني طلب من رئيس الوزراء، نقل تحياته للرئيس السيسي، وأشاد بانضمام مصر لمنظمة شنجهاي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس الصيني تحدث عن توسع استثمارات الشركات الصينية في مصر".

موسى أحمد موسى الصين رئيس الوزراء مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

ترشيحاتنا

جوجل

بداية متعثرة لهاتف جوجل الجديد.. شكاوى متعددة من المشترين الأوائل لـ Pixel 10

آبل

هل تجبر ساعة أبل القادمة شركات الاتصالات الأمريكية على إطلاق شبكات الجيل الخامس؟

FreeBuds SE 4

FreeBuds SE 4 من هواوي.. سماعات لاسلكية بإلغاء ضوضاء نشط وتصنيف IP54

بالصور

طريقة عمل كب كيك فانيليا

طريقة عمل كب كيك فانيليا .
طريقة عمل كب كيك فانيليا .
طريقة عمل كب كيك فانيليا .

أنباء وفاة دونالد ترامب تشعل السوشيال ميديا..وكلمة السر في هذا الدواء

حقيقة وفاة دونالد ترامب
حقيقة وفاة دونالد ترامب
حقيقة وفاة دونالد ترامب

أفضل تتبيلة للفراخ المشوية.. سر الطعم واللون المميز على سفرتك

طريقة تتبيل الفراخ المشوية
طريقة تتبيل الفراخ المشوية
طريقة تتبيل الفراخ المشوية

ليلى زاهر تنهار في أولى حلقات "هند".. وصدمة طلاق مفاجئ

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

فيديو

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد