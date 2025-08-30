انقلاب قطار مطروح.. أحمد موسى: مفيش أسرار ومحدش بيخبي حاجة

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث انقلاب قطار مطروح والذي أسفر عن 3 وفيات و100مصاب حتى الآن.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النيابة العامة تمارس علمها لكشف ملابسات حادث انقلاب قطار مطروح، ومحدش عايز حادثة تحصل وكلنا بنتمنى كل خير لمصر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" مفيش أسرار ومحدش بيخبي حاجة في ملف انقلاب عربات قطار مطروح، ولازم الناس تاخد بالها من اللجان اللي بتكتب وبتهاجم على مواقع التواصل الاجتماعي عند حدوث أي حادث في مصر “، مضيفا:” الدولة تحركت للتعامل مع حادث قطار مطروح وكل المسؤولين كانوا متواجدين في موقع الحادث وليس كما تروج اللجان التابعة لجماعة الارهابية".

