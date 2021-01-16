دبابة بشرية.. أحمد موسى يدخل في نوبة ضحك بسبب لاعب الكونغو بـ مونديال اليد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منتخب الكونغو لكرة اليد لديه لاعب وزنه 110 كيلو وطويل القامة.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اللاعب خد الكرة 5 مرات وسجل 4 أهداف في مباراة فريق بلاده أمام الأرجنتين في بطولة كأس العالم لكرة اليد".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" هذا اللاعب دبابة بشرية، ولاعبو الأرجنتين مكنوش عارفين يعملوا معاه إيه ".
ودخل الإعلامي أحمد موسى في نوبة ضحك على الهواء ، قائلا:" بسم الله ما شاء الله اللاعب ده ميلعبش كرة ده يلعب رفع اثقال اوزان ثقيلة ".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" عايز المواطن يتفرج على مباريات كأس العالم لكرة اليد، وبالاخص مباراة المغرب والجزائر التي حدث فيها ريمونتادا للجزائر ".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" بطولة كأس العالم لكرة اليد نجحت على أرض مصر والتنظيم فريد، و مصر أصبحت تجربة ونموذجا لأي دولة ترغب في تنظيم بطولة لها خاصة نظام الفقاعة الصحية، وقطر ستطبق تجربة مصر في تنظيم كأس العالم للاندية".