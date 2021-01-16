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دبابة بشرية.. أحمد موسى يدخل في نوبة ضحك بسبب لاعب الكونغو بـ مونديال اليد

السبت 16/يناير/2021 - 09:27 م
لاعب منتخب الكونغو
لاعب منتخب الكونغو لكرة اليد
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن منتخب  الكونغو لكرة اليد  لديه لاعب وزنه 110 كيلو وطويل القامة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  اللاعب خد الكرة  5 مرات  وسجل 4 أهداف في مباراة فريق بلاده أمام الأرجنتين في بطولة كأس العالم لكرة اليد".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  هذا اللاعب دبابة بشرية، ولاعبو الأرجنتين مكنوش عارفين يعملوا معاه إيه ".

 ودخل الإعلامي أحمد موسى في نوبة ضحك على الهواء ، قائلا:" بسم الله ما شاء الله اللاعب ده ميلعبش كرة  ده يلعب رفع اثقال اوزان ثقيلة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  عايز المواطن يتفرج على مباريات كأس العالم لكرة اليد، وبالاخص مباراة المغرب والجزائر التي حدث فيها ريمونتادا للجزائر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  بطولة كأس العالم لكرة اليد نجحت على أرض مصر والتنظيم فريد، و مصر أصبحت تجربة ونموذجا لأي  دولة ترغب في تنظيم بطولة لها خاصة نظام الفقاعة الصحية، وقطر ستطبق تجربة مصر في تنظيم كأس العالم للاندية".
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