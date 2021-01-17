القصة الكاملة لمرض ميار الببلاوي.. أصيبت بجلطة في القلب والقدم.. وواجهت شائعة الوفاة بسبب كورونا

واجهت الفنانة ميار الببلاوي على مدار الأسابيع الماضية أزمة صحية كبيرة أدت إلى ابتعادها عن مصر لفترة طويلة حيث كانت تتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية وكان برفقتها نجلها، حتى عادت إلى مصر أمس السبت كي تستكمل علاجها وتعود إلى حياتها الطبيعية.





وفي السطور التالية، نكشف القصة الكاملة لأزمة ميار الببلاوي الصحية:





كشف نجل الفنانة ميار الببلاوى عن صور خاصة لها من داخل أحد المستشفيات في أمريكا، وعلق عبر صفحتها بموقع فيسبوك قائلاً: أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي ماما في أمريكا وتعبانة أوي أسألكم الدعاء لها ارجوكم".





ثم خرج نجمل ميار الببلاوي برسالة جديدة قال فيها : "أحلى خبر سمعته النهاردة، ماما حبيبتي خرجت من العناية المركزة، وبقت في غرفة وسمعت صوتها وقريب هترجع مصر".





ثم نشرت الفنانة ميار الببلاوى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه عن تطورات حالتها الصحية وتطمئن الجمهور عليها.





وقالت ميار: "اللهم لك الحمد لله فاضل لى نص ساعة وأخرج من المستشفى وأرجع البيت، بس لسه مش مسموح لى بالسفر علشان رجلي، والله ما عارفة أشكركم إزاى على دعواتكم بالشفاء، اللهم أتمم عليا شفاؤك لا تنسونى من صالح دعائكم علشان أرجع بقى وحشتونى".





ولاحقت ميار الببلاوي شائعة وفاتها اثر اصابتها بفيروس كورونا، وهو ما دفعها للرد على متابعيها مجددا، ونشرت، ميار الببلاوي، صورة لمنشور يروج لشائعة وفاتها، وعلقت مستنكرة: «هههه لا حول ولا قوه الا بالله خلونى توفيت وكمان بالكورونا طب اقول ايه بس الناس دى بتعمل كده ازاى حسبى الله ونعم الوكيل لمحرد يزودو عدد المشاهدات واللايكات ومش مهم انهم يفولوا على الناس ولا انهم يتعبون نفسيته الى فاكراه انهم لما بيكتبوا كده على حد بيقابل وجه ربه اوام وانا مش خايفه من لقاء الله لاخوف ولا فزع من لقاء الله ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه بس بلاش فى الغربه ونفسى اشوف ابنى وامى حرام عليكم ادعولى ارجع بالسلامه بعد الحمد لله تحسنت صحتي وجايه قريب لله الامر من قبل ومن بعد».





ونشرت الفنانة ميار الببلاوي عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو لها فور وصولها مطار القاهرة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.





وظهرت ميار الببلاوي في الفيديو وهي تسجد على الارض لتعبر عن فرحتها ، معلقة :"اللهم لك الحمد كما ينبغي لعظيم وجهك وجلال سلطانك انا في بلدي".





ميار الببلاوي تكشف تفاصيل وعكتها الصحية :





كشفت الفنانة ميار الببلاوي، إنها تعرضت لتعب وإجهاد شديد خلال رحلاتها من الولايات المتحدة الامريكية إلى مصر التي استغرقت 12 ساعة.





وقالت ميار الببلاوي في تصريح خلص لصدى البلد، إنها ظلت تتنقل بين الولايات الأمريكية مثل لوس انجلوس واتلانتا كي تقلل بقدر الإمكان ساعات السفر ، مشيرة الى انها استقلت الطائرة من ولاية نيويورك.





ولفتت ميار الببلاوي إلىأنها تعرضت لتورم في اليد بسبب ضغط الهواء في الطائرة كنوع من المضاعفات، بعد تعرضها لجلطات في القلب وبعد ذلك جلطة في القدم.





وأشارت إلى أنها ظلت مستقرة في الولايات المتحدة الامريكية حتى سمح لها الأطباء بالسفر لأن المريض المصاب بالجلطات يصعب عليه السفر بسبب الطيران وضغط الهواء.



