أخبار الفن| ميار الببلاوي تكشف تفاصيل وعكتها الصحية.. فنانة شهيرة تعلن إصابتها بـ كورونا .. ممثلة أفلام إباحية تثير الجدل بـ صورة داخل مسجد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:





نشرت الفنانة اللبنانية عبير نعمة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد.









أثارت ممثلة الافلام الاباحية ليزا آن حالة من الجدل الواسع فور ظهورها داخل مسجد فى تركيا وترتدى النقاب وهو الامر الذى نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





كشفت نجمة مصر الاولى، الفنانة نبيلة عبيد، عن حقيقة حضورها جنازة صفوت الشريف، وزير الاعلام، رئيس مجلس الشورى الاسبق، والذى توفى منذ ايام قليلة بعد صراع مع المرض.





كشفت الفنانة فيفى عبده تطورات حالتها الصحية، من خلال مقطع فيديو "لايف" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، تطمئن من خلاله جمهورها على صحتها.





كشفت الفنانة ميار الببلاوي، إنها تعرضت لتعب وإجهاد شديد خلال رحلتها من الولايات المتحدة الامريكية إلى مصر التي استغرقت ١٢ ساعة.



