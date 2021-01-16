الأعراض صعبة.. فنانة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وكانت كشفت عبير نعمة، عن رأيها فى الأغانى الوطنية، قائلة :"الأغانى الوطنية هى إنتماء للوطن والفكرة والمبدأ".









وتابعت نعمة خلال حوارها مع الفنان هشام عباس مقدم برنامج "شريط كوكتيل" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:"بابا فنان وأتذوق الفن منذ نعومة أظافرى".





ولفتت إلى أنها متخصصة فى الموسيقي الكلاسيك وتعشق الأغانى القديمة.









وأوضحت "المطربين المفضلين بالنسبة لي داخل مصر هما عبدالوهاب وعبدالحليم وكنت دائما بسمعهم ولم أكن العب معظم الوقت"..



