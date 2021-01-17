أنا معترف بيكي.. أحمد زاهر يدعم نجاح ابنته ملك في مسلسل لؤلؤ

نشر الفنان احمد زاهر عدة صور له مع ابنته ملك وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام " .
وعلق احمد زاهر على الصور قائلا " #مسلسل_لؤلؤ والله يا بنتي انا كأحمد معترف بيكي .. برافو منه ".
كان احمد زاهر هنأ نجلته ملك على انضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ .
ونشر أحمد زاهر صورة لنجلته وعلق عليها قائلا: "حبيبتي يا ملوكه مبروك يا قلبي اول يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء الله تكسري الدنيا".
وشارك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمبن، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.