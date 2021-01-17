أنا معترف بيكي.. أحمد زاهر يدعم نجاح ابنته ملك في مسلسل لؤلؤ

وعلق احمد زاهر على الصور قائلا " #مسلسل_لؤلؤ والله يا بنتي انا كأحمد معترف بيكي .. برافو منه ".

كان احمد زاهر هنأ نجلته ملك على انضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ .





ونشر أ حمد زاهر صورة لنجلته وعلق عليها قائلا: "حبيبتي يا ملوكه مبروك يا قلبي اول يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء الله تكسري الدنيا".



