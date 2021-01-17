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فن

أنا معترف بيكي.. أحمد زاهر يدعم نجاح ابنته ملك في مسلسل لؤلؤ

الأحد 17/يناير/2021 - 09:39 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان احمد زاهر عدة صور له مع ابنته ملك وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام " . 

وعلق احمد زاهر على الصور قائلا " #مسلسل_لؤلؤ والله يا بنتي انا كأحمد معترف بيكي .. برافو منه ".

كان احمد زاهر هنأ  نجلته ملك على انضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ . 

ونشر أحمد زاهر صورة لنجلته وعلق عليها قائلا: "حبيبتي يا ملوكه مبروك يا قلبي اول يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء الله تكسري الدنيا".

وشارك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره  وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمبن، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

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