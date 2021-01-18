مياه أسيوط: 3 إجراءات لتقليل نسبة الفاقد

أصدر المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تعليماته المشددة بوضع خطة مستقبلية لتقليل نسبة الفاقد من المياه المنتجة بكل المحطات، للوقوف على أسباب ارتفاع نسبة الفاقد، حيث إن الشركة تضم (279) محطة مياه، وتبلغ الطاقة التصميمية لتلك المحطات (1183.2) إلا أن التصرف الحالي لها لا يتعدى (894.8)، لذا أكد أهمية تنفيذ برامج تقليل الفاقد من المياه.





وقالت غادة مصطفى مدير الإدارة العامة للتحليل الاقتصادى بالشركة أن أولى إجراءات الشركة لوضع الخطة المستقبلية هى تشكيل لجنة تشمل أعضاء الإدارة العامة للتحليل الاقتصادي، ومهندس من كل الفروع تكون مهامها الأساسية تدقيق كل البيانات الواردة بخصوص كمية المياه المنتجة وخاصة من المحطات الارتوازية والتي يبلغ عددها حوالي ٢٢٠ محطة ارتوازية منتجة وتعميق التحليل الفني بها للوقوف على الإنتاج الفعلي لكل بئر على حدة داخل كل محطة ارتوازي، طبقا لمدة التشغيل والكمية المنتجة ومقدار الطاقة المعمول بها في المحطة.





وتابعت أن اللجنة تستهدف مع القطاع التجاري تغيير (15.5 ألف) عداد مسبق الدفع (عداد بالكارت) لتتم المحاسبة على الكمية الفعلية المستهلكة، بالإضافة إلى ضبط 5000 وصلة غير شرعية خلال العام الماضي، مما يقلل من كمية المياه المهدرة، الأمر الذي يترتب عليه توفير كميات مياه كانت مفقودة ، فيزيد نسبة ضغوط المياه بداخل الشبكات.



