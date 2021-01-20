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ديني

تناشد المواطنين بعدم تداول الفيديو .. الإفتاء تعلق على واقعة تعذيب أب لرضيعته

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:31 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
في أول رد فعل من المؤسسات الدينية على واقعة مدينة نبروه بالدقهلية، قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية أن تجرد البعض من واجبات الأبوة ولوازم الأمومة بعقوق الأولاد وإيذائهم والتعريض بهم يعبر عن تجرد من المشاعر الإنسانية وانتكاس للفطرة وهو حرامٌ شرعًا.

وأضافت الإفتاء: فكما نهى الشرع عن عقوق الأولاد للوالدين فإنه نهى كذلك عن عقوق الوالدين للأولاد وتهيب دار الإفتاء بجميع المصريين عدم نشر وترويج هذه الصور والمقاطع المؤذية للنفس الإنسانية .

وكانت محافظة الدقهلية  شهدت  جريمة بشعة تمثلت في قيام مواطن بتجريد رضيعة من ملابسها وتعذيبها في البرد مهددا بحرقها، وسط حالة من الغضب والوجوم التي سيطرت على المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، لشخص يعذب ابنته الرضيعة مهددا بحرقها، ما دفع قوات الأمن بمحافظة الدقهلية إلى التحرك والقبض على المتهم، حيث أكدت آمال البسيونى والده الطفله أن قوات الأمن ألقت القبض على زوجها بعد تداول فيديو تعذيبه لأبنته وتجريدها من ملابسها فى البرد وسط الشارع.


 
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