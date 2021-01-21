ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الإعدام شنقا للمتهم بخطف فتاة واغتصابها تحت تهديد السلاح بالشرقية

الخميس 21/يناير/2021 - 06:35 م
محكمة
محكمة
Advertisements
محمد الطحاوي
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بخطف فتاة واغتصابها تحت تهديد السلاح وتأجيل النطق بالحكم لمتهمين آخرين.

 
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير امن الشرقية إخطارا من مدير البحث الجنائي يفيد ورود بلاغا من أسرة "أ. م" تتهم "رامي.أ" 27 عاما عامل و"أحمد. أ "19 عاما و" أحمد. ع "، جميعهم مقيمين بقرية بنى شبل التابعة لمركز الزقازيق بخطفها واستدراجها لأحد المناطق الزراعية واغتصابها بغير رضاها وقام المتهم الثانى والثالث بهتك عرضها.

وكشفت تحريات المباحث صحة الواقعة وتبين قيام المتهمين الثلاثة بتصوير المجنى عليها باستخدام الهواتف المحمولة وهددوها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعى فى حال الإبلاغ عنهم .

فيما تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق بقيادة المقدم اشرف ضيف من ضبط المتهم الاول و الثانى فيما مازال الثالث هاربا والذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهمين من قبل النيابة العامة الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 25481 لسنة 2020 والمقيدة برقم 472 لسنة 2020 جنايات مركز الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإعدام شنقا لبلاط قتل شخصا بسبب خلافات الجيرة بالشرقية

قطار المحاكمات.. 6 سنوات سجنًا لـ مستريح ديرب نجم.. الحبس 3 أشهر لـ سارق "جوز البط" في دمنهور

المشدد 10 سنوات لسائقين لحيازتهما واتجارهما في الهيروين بالعاشر من رمضان

المؤبد لتاجر هيروين ببلبيس

المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين باستدراج تاجر مواشي وسرقته تحت تهديد السلاح بالشرقية

الإعدام شنقا والمؤبد.. أمن الدولة الأردنية تصدر أحكامها بحق المتهمين في قضية جرش

ترشيحاتنا

بالمستندات كما انفرد صدى البلد.. لاعبو يد الزمالك يتقدمون بشكوى رسمية لـ الاتحاد

تحتاج لـ 62 هدفا .. الاتحاد التشيكي يصدم رونالدو في لقب الهداف التاريخي

التشكيل الرسمي .. كهربا وبواليا يقودان هجوم الأهلى أمام المقاولون العرب

بريطانيا تدخل على خط أزمة سد النهضة.. وهذا ما طالب به السودان

ماذا يحدث لجسمك عند شرب شاي الزنجبيل كل يوم

الزمالك ردا على تخفيف عقوبة الشناوى: لن نقف مكتوفى الأيدي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة

سعر ومواصفات بورش تايكان 2021 بعد طرحها رسميا.. صور

هيونداي تستعد لطرح بايون HUNDAI BAYON SUV للمرة الأولى .. صور