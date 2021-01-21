الإعدام شنقا للمتهم بخطف فتاة واغتصابها تحت تهديد السلاح بالشرقية

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير امن الشرقية إخطارا من مدير البحث الجنائي يفيد ورود بلاغا من أسرة "أ. م" تتهم "رامي.أ" 27 عاما عامل و"أحمد. أ "19 عاما و" أحمد. ع "، جميعهم مقيمين بقرية بنى شبل التابعة لمركز الزقازيق بخطفها واستدراجها لأحد المناطق الزراعية واغتصابها بغير رضاها وقام المتهم الثانى والثالث بهتك عرضها.





وكشفت تحريات المباحث صحة الواقعة وتبين قيام المتهمين الثلاثة بتصوير المجنى عليها باستخدام الهواتف المحمولة وهددوها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعى فى حال الإبلاغ عنهم .





فيما تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق بقيادة المقدم اشرف ضيف من ضبط المتهم الاول و الثانى فيما مازال الثالث هاربا والذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة.





تم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهمين من قبل النيابة العامة الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 25481 لسنة 2020 والمقيدة برقم 472 لسنة 2020 جنايات مركز الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.