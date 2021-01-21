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حوادث

إحباط وقوع مشاجرة بالأسلحة بين سائقين بالمرج بسبب الخلاف على أولوية المرور

الخميس 21/يناير/2021 - 08:44 م
مشاجرة
مشاجرة
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كتب محمد صبري
أحبط رجال مباحث القاهرة وقوع مشاجرة بالأسلحة بين سائقين بالمرج للخلاف على أولوية المرور وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج مفادها أن سائق توك توك يحوز سلاح ناري بدون ترخيص بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص بدائرة القسم .

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وأشارت التحريات إلى سابقة حدوث مشادة كلامية بين المتحرى عنه, وسائق بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور بمنطقة المرج الجديدة  دائرة القسم، وقيام الأهالي بمناصرة الأخير مما آثار حفيظة المتهم فقام بإحضار سلاح ناري بقصد التشاجر معه.   

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكنت قوة أمنية من  مباحث القسم من ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم ماركة العقرب تحمل أرقام 4298 ـ 19 غير مبلغ بسرقتها وطلقة من ذات العيار بمواجهته بالتحريات أيدها , وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد التشاجر مع سالف الذكر.

وأضاف بتحصله عليه من أحد الأشخاص بمنطقة الجعافرة  بالقليوبية "لا يمكنه الإرشاد عنه إبان أحداث يناير 2011م ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت  النيابة العامة التحقيق.
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