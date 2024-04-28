رئيس مجلس النواب البحرينى: ليس بغريب عن مصر دعم العرب والقضية الفلسطينية

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحرينى و الوفد المرافق له.

حيث رحب " عبد الرازق " بالوفد الشقيق ، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ، لافتا إلى أهمية دور البرلمان فى كل منهما فى دعم و تطوير تلك العلاقات فى مختلف المجالات للوصول بها إلى آفاق أرحب و هو ما يحقق مصلحة الشعبين فى ظل حرص القيادتين السياسيتين فى كل من مصر و البحرين على ذلك ، مشددا على أهمية تبادل الرؤى باستمرار بين الأشقاء خاصة فى تلك الظروف الدقيقة التى تمر بها أمتنا العربية و الإسلامية.

من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب البحرينى بحسن الاستقبال الذى لمسه منذ وصوله للقاهرة.

مؤكدا أن ذلك ليس بغريب عن مصر و المصريين مشيرا إلى دور مصر التاريخي فى دعم قضايا أشقاءها و امتها العربية و على رأسها القضية الفلسطينية.

ووجه " المسلم " الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق لزيارة البحرين لتحقيق مزيد من التعاون و تبادل الخبرات بين البرلمانين المصرى - البحريني.

و رحب المستشار " عبد الرازق " بالدعوة ، متمنيا أن تتم فى أقرب وقت.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة و النائبة فيبى فوزى وكيلا مجلس الشيوخ و المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس.