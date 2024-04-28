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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس النواب البحرينى: ليس بغريب عن مصر دعم العرب والقضية الفلسطينية

عبد الرازق يستقبل
عبد الرازق يستقبل رئيس مجلس النواب البحرينى و الوفد المرافق

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحرينى و الوفد المرافق له.

حيث رحب " عبد الرازق " بالوفد الشقيق ، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين  ، لافتا إلى أهمية دور البرلمان فى كل منهما فى دعم و تطوير تلك العلاقات فى مختلف المجالات  للوصول بها إلى آفاق أرحب و هو ما يحقق مصلحة الشعبين فى ظل حرص القيادتين السياسيتين فى كل من مصر و البحرين على ذلك ، مشددا على أهمية تبادل الرؤى باستمرار بين الأشقاء خاصة فى تلك الظروف الدقيقة التى تمر بها أمتنا العربية و الإسلامية.

من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب البحرينى بحسن الاستقبال الذى لمسه منذ وصوله للقاهرة.

مؤكدا أن ذلك ليس بغريب عن مصر و المصريين مشيرا إلى دور مصر التاريخي فى دعم قضايا أشقاءها و امتها العربية و على رأسها  القضية الفلسطينية.

ووجه " المسلم " الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق لزيارة البحرين لتحقيق مزيد من التعاون و تبادل الخبرات بين البرلمانين المصرى - البحريني.

و رحب المستشار " عبد الرازق "  بالدعوة  ، متمنيا أن تتم فى أقرب وقت.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة و النائبة  فيبى فوزى وكيلا مجلس الشيوخ  و المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم البحرين

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