احتفالا بصديقهم المفرج عنه..ضبط 5 أشخاص روعوا المواطنين بالألعاب النارية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالاحتفال بصديقهم عقب الإفراج عنه بإحدى القضايا باستخدام ألعاب نارية ، مما تسبب فى ترويع المواطنين بإحدى المناطق بالجيزة .

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، وبحوزتهم (ألعاب نارية – زجاجة بها مادة قابلة للإشتعال) .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة فى إطار الاحتفال بالإفراج عن أحدهم على ذمة إحدى القضايا ، وأضافوا بتحصلهم على الألعاب من آخر (مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه ، وبحوزته ( كمية من الألعاب النارية ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.