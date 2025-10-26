بدأت برحلة وانتهت باعتداء.. ضبط المتهمين بمحاولة سرقة سيارة سائق بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى من قيام شخصين بالتعدى عليه بإستخدام أسلحة بيضاء فى محاولة منهما للاستيلاء على السيارة قيادته ، إلا أنهما لم يتمكنا وقاما بسرقة هاتفه المحمول وسماعة ومبلغ مالى ولاذا بالفرار بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالجيزة من (سائق "الظاهر بمقطع الفيديو"– مقيم بدائرة قسم شرطة أول زايد) بأنه حال قيامه بتوصيل شخصين لإحدى الطرق ، قاما بالتعدى عليه بالضرب بأسلحة بيضاء ومحاولتهما الاستيلاء على السيارة قيادته "ملك شقيقه" إلا أنه قام بمقاومتهما ، وقيامهما عقب ذلك بسرقة هاتفه المحمول وبعض متعلقاته الشخصية ولاذا بالهرب.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (عاطلان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة المركز) وبحوزتهما (فرد خرطوش- 2 سلاح أبيض) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .