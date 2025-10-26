قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة التأمين الإثيوبي
ترامب: قطر تعد قوات لحفظ السلام في غزة لضمان استمرار وقف إطلاق النار
هل يجوز صلاة سُنة الفجر بعد الأذان الأول؟ .. اعرف وقتها الصحيح
سفير مصر في لندن يبحث مع الخارجية البريطانية الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية
طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو
ياسر ريان: توروب استسهل مواجهة نوار البوروندي.. وتغييراته أربكت الأهلي
المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية: صالة نادي النادي جاهزة لكل المنافسات وتستوعب 7500 متفرج|فيديو
الحكم في استئناف إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر.. اليوم
زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف
محمد الغزاوي يُوجّه رسالة إلى الجمعية العمومية للأهلي
كريم شحاتة: الأهلي يفكر في استعارة محمد عبد المنعم يناير المقبل
«الشرطة العراقي»: سنلاحق قانونيًا المُتسبّب في إطلاق شائعة وفاة مؤمن سليمان
طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

قال محمد عيسى، رئيس مجموعة المخاطر بالبنك الأهلي، إن الصفحة الرسمية للبنك موثقة بالعلامة الزرقاء وبالتالي أي إعلانات عن الجوائز عبر وسائل التواصل كلها نصب واحتيال.

وأضاف محمد عيسى، في برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون"، أن  النصب على المواطنين إلكترونيًا له طرق كثيرة، فالنصاب يُحاول الوصول إلى بيانات العميل بطريقة التصيد الإلكتروني بالاتصال تليفونيًا ويُخبر الشخص بتحديث بياناته وهنا يجب أن يرفض العميل الإفصاح عن بياناته نهائيًا، فالبنك لا يتواصل بهذه الطريقة.

وتابع: هناك طريقة أخرى تسمى Phishing فيرسل النصاب رسالة من موقع معين، وداخل الرسالة رابط لو ضغط عليه العميل سيسهل على النصاب الاحتيال والحصول على بياناته البنكية، محذرًا من الضغط على أي رابط في رسائل مجهولين.

وأوضح أن البنك الأهلي لديه 23 مليون عميل وأكثر من 38 مليون بطاقة، وأكثر من 10 ملايين مستخدم لخدمة الأهلي نت والمحفظة، فالبنك يقوم بعمل 3 أمور لمنع الاحتيال على العملاء.

وأوضح أن البنك يقوم بعمل متابعة ومراقبة مستمرة لكل الحركات غير العادية بمجهود كبير طوال 24 ساعة لمتابعة هذه العمليات وعدم الانتظار أن يبلغ العميل بالسرقة.

كما يقوم البنك بعمل تحديثات مستمرة لعمليات الشراء الإلكتروني، فمثلا رسالة otp نقوم فيها بشرح العملية للعملية وأنه سيقوم بإجراء عملية شرائية بمبلغ معين من مكان معين وفي النهاية يحصل على الرقم السري المتغير، ومسبقا لم تكن ترسل هذه التفاصيل فكان يرسل الرقم السري فقط، وبالتالي لو قرأ العميل هذه الرسالة بدقة سيعلم أنه في المسار الصحيح أو شخص ما يحاول النصب عليه.

أما الأمر الثالث الذي يقوم به البنك لتجنب النصب والاحتيال، هو التوعية بمخاطر الاحتيال والأمن السيبراني.

النصب النصب الإلكتروني النصب والاحتيال البنك الأهلي بطاقات البنوك

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

صفع مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. شقق وإيجار شهري.. دعم غير مسبوق لـ عم غريب

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

عدادات الكهرباء

تصل إلى 378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

مشغولات ذهبية

15 جنيها في الجرام .. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر 2025.. أسعار التذاكر وخطوات الحجز

زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر للمدينة الجامعية للطالبات

رئيس جامعة الأزهر في جولة ليلية مفاجئة لمدينة الطالبات للاطمئنان على بناته

خالد الجندي

خالد الجندي: السنة النبوية كنز لم يُكتشف بعد

خالد الجندي

خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

فستان لافت.. ريهام أيمن تخطف الانظار بظهورها الأخير

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

