طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

قال محمد عيسى، رئيس مجموعة المخاطر بالبنك الأهلي، إن الصفحة الرسمية للبنك موثقة بالعلامة الزرقاء وبالتالي أي إعلانات عن الجوائز عبر وسائل التواصل كلها نصب واحتيال.

وأضاف محمد عيسى، في برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون"، أن النصب على المواطنين إلكترونيًا له طرق كثيرة، فالنصاب يُحاول الوصول إلى بيانات العميل بطريقة التصيد الإلكتروني بالاتصال تليفونيًا ويُخبر الشخص بتحديث بياناته وهنا يجب أن يرفض العميل الإفصاح عن بياناته نهائيًا، فالبنك لا يتواصل بهذه الطريقة.

وتابع: هناك طريقة أخرى تسمى Phishing فيرسل النصاب رسالة من موقع معين، وداخل الرسالة رابط لو ضغط عليه العميل سيسهل على النصاب الاحتيال والحصول على بياناته البنكية، محذرًا من الضغط على أي رابط في رسائل مجهولين.

وأوضح أن البنك الأهلي لديه 23 مليون عميل وأكثر من 38 مليون بطاقة، وأكثر من 10 ملايين مستخدم لخدمة الأهلي نت والمحفظة، فالبنك يقوم بعمل 3 أمور لمنع الاحتيال على العملاء.

وأوضح أن البنك يقوم بعمل متابعة ومراقبة مستمرة لكل الحركات غير العادية بمجهود كبير طوال 24 ساعة لمتابعة هذه العمليات وعدم الانتظار أن يبلغ العميل بالسرقة.

كما يقوم البنك بعمل تحديثات مستمرة لعمليات الشراء الإلكتروني، فمثلا رسالة otp نقوم فيها بشرح العملية للعملية وأنه سيقوم بإجراء عملية شرائية بمبلغ معين من مكان معين وفي النهاية يحصل على الرقم السري المتغير، ومسبقا لم تكن ترسل هذه التفاصيل فكان يرسل الرقم السري فقط، وبالتالي لو قرأ العميل هذه الرسالة بدقة سيعلم أنه في المسار الصحيح أو شخص ما يحاول النصب عليه.

أما الأمر الثالث الذي يقوم به البنك لتجنب النصب والاحتيال، هو التوعية بمخاطر الاحتيال والأمن السيبراني.