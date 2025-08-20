قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: قصف روسي يستهدف محطة غاز ومنشآت طاقة في أوديسا
الأمن الروسي: مقتل 3 واعتقال 3 آخرين من مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك
الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تطوير برامج لدعم الكوادر الطبية والإدارية
موسكو: الدفاع الجوي يعلن إسقاط 42 مسيّرة أوكرانية ليلًا فوق 9 أقاليم روسية
الخطيب يتواجد في أحد المستشفيات بأكتوبر من أجل دعم محمد الشناوي
عقد المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ..الأسبوع القادم
باكستان تغرق مرة أخرى... أكثر من 20 وفاة جراء أمطار موسمية شديدة
جيش الاحتلال: المرحلة التمهيدية للسيطرة على غزة بدأت بعمليات مركزة
إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم بطريق سفاجا – قنا ومديرية الصحة ترفع درجة الاستعداد
بيصور الفتيات.. القبض على عامل وضع هاتفه في دورة مياه كافيه بالنزهة
موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. 3 أيام متتالية
لو أنت من الفئات دي موبايلك وخطك هيتقفلوا خلال أيام..«تنظيم الاتصالات» يحذر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

احذر منصات النصب الإلكتروني.. تتخفى باحتراف وهكذا يتم استغلال الضحايا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشف الكاتب الصحفي محمد فتحي، عن تطور طرق النصب الإلكتروني التي باتت تستهدف الآلاف عبر الإنترنت، من خلال منصات احتيالية محترفة تُصمم بعناية لتبدو واقعية ومقنعة، مستغلة تطبيقيات التواصل الاجتماعي في الترويج لأنشطتها.

كيف تبدأ القصة؟

وأوضح فتحي خلال صباح الخير يا مصر، أن القصة تبدأ من خلال منصة تبدو منطقية واحترافية، يتم الترويج لها عبر تطبيقات مثل واتساب أو تيليجرام أو فيسبوك. 

ويكون هناك شخص أساسي يُطلق عليه أحيانًا لقب "الخبير" أو "المدير" يبدأ في التواصل مع الضحايا، مُقدماً لهم وعودًا بتحقيق أرباح سريعة أو فرص عمل رقمية مربحة.

نظام "القديم يدفع للجديد"

وأضاف أن الضحية بعد دخوله إلى المنصة يبدأ في "العمل" من خلالها، ويُطلب منه دفع مبالغ مالية صغيرة في البداية، بحجة أنها استثمار أو رسوم عضوية.

 ثم يتم تشجيعه على جلب أشخاص جدد، حيث أن الضحية الجديدة تدفع للقديمة، دون أن تُصرف المنصة أي مبالغ من أموالها الخاصة.

وهنا، يبدأ ما يُشبه نظام "الهرم" أو "الدفع التسلسلي"، حيث يعتمد استمرارية الدفع على دخول أعضاء جدد فقط.

تأخير في الأرباح... ثم انقطاع

وأشار فتحي إلى أن المشكلة تتفاقم عندما يتأخر دخول أعضاء جدد، فحينها تبدأ المنصة في التباطؤ في صرف الأرباح، بحجة وجود "مشكلة تقنية" أو "ضغط على السيرفرات"، في الوقت الذي تكون فيه الأموال قد بدأت تتكدس لصالح القائمين على المنصة.

ترقيات وهمية... لاستغلال أكبر

ومن الحيل الجديدة التي تستخدمها هذه المنصات، بحسب فتحي، أنها تقوم بـترقية بعض الضحايا القدامى ومنحهم لقب "مدير" أو مشرف"، ليس حبًا فيهم، بل لاستغلالهم في جذب ضحايا جدد، عبر منحهم شعورًا زائفًا بالقوة أو المشاركة في الإدارة، بينما هم لا يحصلون في الحقيقة على أي صلاحيات حقيقية.

حماية نفسك تبدأ بالوعي

اختتم محمد فتحي تصريحاته بالتأكيد، أن أفضل وسيلة للحماية من النصب الإلكتروني هي الوعي والتثقيف، وعدم الانسياق وراء الوعود الزائفة بالربح السريع، خاصة إذا كانت المنصة غير مرخصة أو غير واضحة المعالم. كما شدد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه للجهات المختصة.

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

السيارات الكهربائية

فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة

بدعم إماراتي.. أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

رجال الإطفاء والسرطان.. دراسة حديثة توصي باتخاذ إجراءات وقائية صارمة لرجال الحماية المدنية

لماذا يجب إبقاء نوافذ سيارتك مغلقة أثناء شحن السيارة الكهربائية؟

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

